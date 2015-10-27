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Областной суд утвердил обвинительный приговор полицейскому-насильнику

27 октября 2015, 13:25
Тюменский областной суд оставил в силе приговор Ленинского районного суда по одному из самых резонансных уголовных дел текущего года. Бывшему сотруднику отдела полиции № 5, признанному виновным в изнасиловании и превышении должностных полномочий, придется провести пять лет в колонии.
Сюжет
Полиция

Напомним, что по версии следствия, оперуполномоченный полиции в ночь на 28 января текущего года изнасиловал ранее судимую за воровство 29-летнюю тюменку, которая была доставлена в полицию по подозрению в краже. После того, как потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).

Слушания по нашумевшему делу начались в Ленинском районном суде Тюмени в начале мая. Гособвинитель просил для полицейского шесть лет лишения свободы. Рассмотрев дело, суд 3 августа признал доказанным изнасилование и превышение оперуполномоченным должностных полномочий. Полицейскому было назначено пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права занимать должности рядового и командующего состава в органах внутренних дел на два года.

Суд также взыскал с осужденного в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Как отметили в прокуратуре, возмещение будет произведено за счет реализации принадлежащего сотруднику полиции Mitsubishi Pajero Sport.

Осужденный, его адвокат, а также потерпевшая обжаловали приговор.

«Сегодня, 27 октября 2015 года, Тюменский областной суд поданные жалобы признал необоснованными и оставил приговор районного суда без изменения. Он вступил в законную силу», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Добавим, что 29-летняя тюменка была осуждена за кражу, из-за которой попала в отдел полиции № 5. В марте мировой судья судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Тюмени признал девушку виновной по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу) и с учетом имевшихся судимостей назначил ей 11 месяцев ограничения свободы. Женщине запрещено выезжать за пределы Тюмени и менять место жительство без согласия уголовно-исполнительной инспекции, покидать жилое помещение с 23 часов до 6 часов утра. Кроме того, ей предписано дважды в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

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