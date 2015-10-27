Областной суд утвердил обвинительный приговор полицейскому-насильнику

Добавим, что 29-летняя тюменка была осуждена за кражу, из-за которой попала в отдел полиции № 5. В марте мировой судья судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Тюмени признал девушку виновной по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу) и с учетом имевшихся судимостей назначил ей 11 месяцев ограничения свободы. Женщине запрещено выезжать за пределы Тюмени и менять место жительство без согласия уголовно-исполнительной инспекции, покидать жилое помещение с 23 часов до 6 часов утра. Кроме того, ей предписано дважды в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.