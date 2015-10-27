nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Нефтегазовый университет объединяется с ТюмГАСУ

27 октября 2015, 10:30
Тюменский государственный нефтегазовый университет планирует объединиться с Тюменским государственным архитектурно-строительным университетом. Решение о реорганизации вуза принял ученый совет ТюмГНГУ.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба ТюмГНГУ, цель объединения вузов — создание опорного университета, где будет сконцентрирован интеллектуальный потенциал, осуществляться качественная подготовка инженерных кадров по широкому спектру образовательных программ, будут реализовываться комплексные научные исследования, нацеленные на экономическое и социальное развитие Тюменской области.

«Мы стоим на пороге исторического события. Сегодняшнее решение ляжет в основу нового витка развития не только нефтегазового университета, но и инженерной системы образования в нашем регионе», — сказал ректор ТюмГНГУ Олег Новоселов.

#Новости#ТюмГНГУ#ТюмГАСУ#Высшее образование#Тюмень#Коля#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25