Нефтегазовый университет объединяется с ТюмГАСУ

Как сообщает пресс-служба ТюмГНГУ, цель объединения вузов — создание опорного университета, где будет сконцентрирован интеллектуальный потенциал, осуществляться качественная подготовка инженерных кадров по широкому спектру образовательных программ, будут реализовываться комплексные научные исследования, нацеленные на экономическое и социальное развитие Тюменской области.
«Мы стоим на пороге исторического события. Сегодняшнее решение ляжет в основу нового витка развития не только нефтегазового университета, но и инженерной системы образования в нашем регионе», — сказал ректор ТюмГНГУ Олег Новоселов.