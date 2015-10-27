На местах для инвалидов могут разрешить парковаться пенсионерам

Напомним, что в скором времени в центре Тюмени будет реализован проект Единого парковочного пространства, в рамках которого заработают 22 платных стоянки.
«На платных парковках в любом случае будут места для инвалидов — по федеральным нормам им сегодня отдается 10% мест на стоянке. То есть получается, что при нехватке парковочных мест мы уже имеющиеся срезаем. При этом никто не может мне ответить, сколько у нас в городе лиц с ограниченными физическими возможностями, сколько из них пользуется автомобилями, сколько у нас парковочных мест, предназначенных для этой категории населения. Например, у ТЦ „Кристалл“, около 150 машино-мест отдано маломобильным группам населения. Но неужели 150 инвалидов приедут одновременно в „Кристалл“? Не является ли это прямым подарком эвакуаторщикам? Ведь эвакуация с места для инвалидов 5 тысяч рублей, а так — около тысячи», — высказал мнение Игорь Рафаэльевич.
Его поддержал эксперт ОНФ Алексей Савоськин. Такое количество парковочных мест необходимо в точках скопления людей с ограниченными возможностями — у общества инвалидов или у поликлиник, а не повсеместно, уверен он.
«Вы можете выйти с инициативой в Гордуму, чтобы они предложили Госдуме как-то урегулировать эту ситуацию», — ответили Игорю Ракше.
«На думе уже рассматривался этот вопрос, и прецеденты есть. Прокуратура согласилась со мной по поводу того, чтобы под знаком „Парковка для инвалидов“ могли парковаться пенсионеры и социально незащищенные лица. Таких знаков поставили много, и будет хорошо, если их смогут использовать другие люди», — отметил депутат. Есть вероятность, что парковаться пенсионерам под знаком для инвалидов разрешат в районе Центрального рынка.