На местах для инвалидов могут разрешить парковаться пенсионерам

«На платных парковках в любом случае будут места для инвалидов — по федеральным нормам им сегодня отдается 10% мест на стоянке. То есть получается, что при нехватке парковочных мест мы уже имеющиеся срезаем. При этом никто не может мне ответить, сколько у нас в городе лиц с ограниченными физическими возможностями, сколько из них пользуется автомобилями, сколько у нас парковочных мест, предназначенных для этой категории населения. Например, у ТЦ „Кристалл“, около 150 машино-мест отдано маломобильным группам населения. Но неужели 150 инвалидов приедут одновременно в „Кристалл“? Не является ли это прямым подарком эвакуаторщикам? Ведь эвакуация с места для инвалидов 5 тысяч рублей, а так — около тысячи», — высказал мнение Игорь Рафаэльевич.