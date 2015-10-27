Мужчина, едва не погубивший себя и дочку, проведет в колонии 9 лет

Как сообщалось ранее, 6 июня текущего года 31-летний житель Талицкого района Свердловской области, поссорившись с женой, вышел на железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом. При этом на руках у мужчины была маленькая дочь. Девочка и ее отец остались живы, но получили травмы. Здоровью мужчины был причинен вред средней тяжести, а здоровью девочки — тяжкий вред.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Отметим, что поскольку железные дороги в Талице относятся к Тюменскому региону СвЖД, расследованием дела занимались, в том числе, следственные органы нашего региона.
Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.