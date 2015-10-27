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Мужчина, едва не погубивший себя и дочку, проведет в колонии 9 лет

27 октября 2015, 15:48
Вынесен приговор 32-летнему жителю Талицкого района Свердловской области, который, поссорившись с женой чуть не погубил себя и свою маленькую дочку — мужчина с девочкой на руках вышел на рельсы перед идущим поездом. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
Сюжет
Дети

Как сообщалось ранее, 6 июня текущего года 31-летний житель Талицкого района Свердловской области, поссорившись с женой, вышел на железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом. При этом на руках у мужчины была маленькая дочь. Девочка и ее отец остались живы, но получили травмы. Здоровью мужчины был причинен вред средней тяжести, а здоровью девочки — тяжкий вред.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Отметим, что поскольку железные дороги в Талице относятся к Тюменскому региону СвЖД, расследованием дела занимались, в том числе, следственные органы нашего региона.

Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

#Новости#Свердловская область#Дети#Покушение на убийство#Таня#Происшествия
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