Из жилого в нежилое — без парковок не получится вести бизнес

Без наличия парковок и согласия жильцов дома из жилой квартиры может не получиться нежилое помещение. Или в нем будет невозможно вести выбранный бизнес. «У нас аптека размещается почти в каждом доме», — эту фразу можно слышать от многих тюменцев, и они не в восторге от такого положения дел.

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