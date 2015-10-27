Из жилого в нежилое — без парковок не получится вести бизнес

Прежде чем приобретать квартиру, которую в будущем планируется перевести в нежилое помещение, в управе Ленинского административного округа советуют обратить внимание на инфраструктуру и саму возможность размещения магазина, офиса, аптеки, парикмахерской и т.д.
«Если район спальный или достаточно обеспечен торговыми объектами, парикмахерскими, аптеками, появление нового объекта всегда вызывает негативное отношение со стороны жильцов дома», — считают в управе.
Важный момент — парковки. Сложность с ними существует во многих дворах Тюмени, и если возле помещения, в котором планируется вести бизнес, мест для автомобилей нет, то соседи по дому точно не скажут спасибо за заставленный машинами ваших клиентов двор. Возможны даже войны за парковку. Без организации дополнительных парковочных мест не обойтись, а изыскать такую возможность практически невозможно.
Если помещение — магазин или склад, то к нему будут подъезжать машины для разгрузки. Они не должны перекрывать тротуары, загораживать проезды и просто мешать жителям многоэтажки. Истории о том, как коммерческие автомобили мешают горожанам, не редкость. Безусловно, разгрузка товара происходит не ежеминутно, тем не менее, проблема есть.
Последний момент — это соблюдение интересов собственников многоквартирного дома при устройстве входной группы. От жильцов дома (а возможно, и нескольких домов, в случае общего земельного участка) должно быть получено согласие на изменение фасада здания.
«Если вы сомневаетесь хоть в одном пункте, не стоит приобретать квартиру. Также не стоит поддаваться на уверения различных „доброжелателей“ о возможности перевода, нести убытки будут не они, а вы», — говорят в управе ЛАО.
На сегодняшний день на портале «Наш Город РУ.Недвижимость» предлагается 34 объекта в статусе «квартиры под нежилое». Располагаются они в абсолютно разных районах города.