В 2016 году в Тюмени появятся новые веломаршруты

Согласно поступившим данным, работающие тюменцы в возрасте от 25 до 34 лет с удовольствием ездят на велосипеде. Цели их поездок — прогулка и активный отдых. Частота поездок в среднем составляет 1–2 раза в неделю. Точками притяжения для всех являются набережная, парки, скверы, торговые центры, бульвары и площадь у технопарка.