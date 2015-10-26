В 2016 году в Тюмени появятся новые веломаршруты

Как сообщает пресс-служба администрации города, результаты опроса «Вело-ТМН» были рассмотрены на заседании рабочей группы по развитию сети велодорожек в городе Тюмени. В течение месяца «собирался» портрет тюменского велосипедиста, обозначались точки притяжения, формировались маршруты.
Согласно поступившим данным, работающие тюменцы в возрасте от 25 до 34 лет с удовольствием ездят на велосипеде. Цели их поездок — прогулка и активный отдых. Частота поездок в среднем составляет 1–2 раза в неделю. Точками притяжения для всех являются набережная, парки, скверы, торговые центры, бульвары и площадь у технопарка.
«Всего тюменцы описали более 400 веломаршрутов. Все данные по ним проанализированы. Самым популярным является „Технопарк — Набережная“. Специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта по пяти наиболее популярным маршрутам разрабатывают схемы движения, анализируют характеристики улично-дорожной сети и разрабатывают ПСД, формируют планы по обустройству велодорожек, чтобы в 2016 году приступить к работам на ряде маршрутов, обозначенных тюменцами», — отметили в администрации.