У концертно-театрального объединения — новый руководитель

Напомним, в этом году в филармонии появился симфонический оркестр — к этому шли очень долго, в течение примерно 10 лет. «Оркестр надо развивать, он — сложный художественный организм, его менеджмент — очень сложная вещь. Он требует повседневного внимания. Я больше нужен филармонии, а когда я руководил объединением, у меня уходило больше времени на решение общих задач», — рассказал Михаил Михайлович.