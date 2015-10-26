У концертно-театрального объединения — новый руководитель

При этом Бирман будет занимать должность заместителя директора объединения, курируя концертное направление. Осинцев будет продолжать заниматься театральным направлением, а организацией областных мероприятий, как и раньше, будет руководить Евгений Негинский. Напомним, Евгений Семенович занимал должность руководителя департамента культуры Тюменской области до недавно отстраненной Юлии Шакурской.
Напомним, в этом году в филармонии появился симфонический оркестр — к этому шли очень долго, в течение примерно 10 лет. «Оркестр надо развивать, он — сложный художественный организм, его менеджмент — очень сложная вещь. Он требует повседневного внимания. Я больше нужен филармонии, а когда я руководил объединением, у меня уходило больше времени на решение общих задач», — рассказал Михаил Михайлович.
По его словам, это решение добровольное, никаких других мотиваций, кроме вышеописанных, — нет.
«Ничего особенного в жизни не меняется, поменялись два руководителя — в нашей стране такое бывает часто, — пошутил Сергей Осинцев. — Результат, я думаю, будет только улучшаться. Я продолжу руководить театром, у нас собрана достаточно мобильная команда, распределение обязанностей между которой позволит и дальше сохранять направление, в котором движется театр».
«Скажу откровенно, я очень сожалею, что Михаил Михайлович вывел сам себя из руководства концертно-театральным объединением. Мы объединились, проработали полтора года и добились замечательных показателей. В театре осуществилось то, о чем мы мечтали: были заменены кресла на специальные детские сиденья-трансформеры, обновлено напольное покрытие, сделаны ремонтные работы и многое другое — мы обновляемся. В это большая заслуга Михаила Михайловича и департамента культуры», — отметил директор Тюменского театра кукол Василий Пустыльников.