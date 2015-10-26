Тюменский борец завоевал золотую медаль в Греции

Сборная России отправилась на турнир в составе 40 спортсменов, включая и тюменских борцов Андрея Семанова и Радика Хамидуллина. Для Андрея Семанова очередной мировой турнир сложился как нельзя лучше — спортсмен завоевал третью по счету золотую медаль в своей весовой категории — 85 кг! Первая была завоевана в 2011 году в Польше, вторая — в 2013.