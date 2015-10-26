Тюменский борец завоевал золотую медаль в Греции

Помимо соревнований в классическом стиле состоялись и соревнования и по вольной борьбе. Мировой турнир собрал 700 спортсменов из 50 стран мира.
Сборная России отправилась на турнир в составе 40 спортсменов, включая и тюменских борцов Андрея Семанова и Радика Хамидуллина. Для Андрея Семанова очередной мировой турнир сложился как нельзя лучше — спортсмен завоевал третью по счету золотую медаль в своей весовой категории — 85 кг! Первая была завоевана в 2011 году в Польше, вторая — в 2013.
Радика Хамидуллина, к сожалению, подвела травма, и спортсмену в этот раз не удалось попасть в призовую тройку. Однако стоит отметить, что у Радика Гарифовича имеются две награды высшего достоинства мирового первенства, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.
По словам теперь уже трехкратного чемпиона мира Андрея Семанова, борьба была напряженной, особенно учитывая уровень конкурентов на ковре: «Сначала боролся с венгром, потом с американцем и иранцем. В финальном туре встретился с болгарином, который оказался самым сильным соперником из всех».
Андрей Дмитриевич и Радик Гарифович заверили, что, вернувшись в родной город, продолжат тренерскую работу на базе СДЮСШОР «Прибой». А их воспитанникам непременно будет, чему поучиться у титулованных наставников!