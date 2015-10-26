Снесенный памятник в Велижанах восстановят

Напомним, что ранее прокуратура Нижнетавдинского района провела проверку фактов, изложенных в статье «В селе Велижаны под Тюменью снесли памятник неизвестному солдату». Публикация была размещена 19 апреля на сайте «Нашей газеты» и вызвала большой общественный резонанс. Прокуратура организовала проверку.
Установлено, что памятник воинам Великой Отечественной войны в виде стелы из серого мрамора был сооружен в 70-х годах прошлого века в центре села Велижаны. На стеле имелась надпись «Слава павшим героям». На фронт из Велижан и близлежащих деревень ушли 480 человек, из них 184 погибли в боях за Родину. С учетом важности монумента в 2000 году, к 55-летней годовщине Великой Победы, памятник был увеличен — рядом с ним была выложена стена из кирпича, на которой помещены таблички с именами павших воинов.
Согласно Федеральному закону «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» органы местного самоуправления ответственны за сохранение памятников Великой Отечественной войны.
Между тем, органы местного самоуправления Нижнетавдинского района мер к сохранению памятника, оформлению правоустанавливающих документов на него не приняли. 16 апреля 2015 года, в преддверии 70-летия Победы, был произведен демонтаж памятника. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Прокуратура Нижнетавдинского района обратилась в Нижнетавдинский районный суд Тюменской области с иском, в котором потребовала обязать администрацию Велижанского сельского поселения восстановить в селе Велижаны демонтированный памятник, а администрацию Нижнетавдинского района — принять его в муниципальную собственность.
В июле 2015 года Нижнетавдинский районный суд вопреки закону отказал прокуратуре в иске. Районная прокуратура внесла апелляционное представление.
Сегодня, 26 октября 2015 года, Тюменской областной суд по представлению прокуратуры Нижнетавдинского района отменил незаконное решение районного суда и вынес новое решение об удовлетворении требований прокурора.
Ранее, в июне 2015 года, по представлению прокуратуры Нижнетавдинского района дума Велижанского сельского поселения объявила главе администрации Велижанского поселения выговор за нарушение Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».