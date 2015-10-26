Снесенный памятник в Велижанах восстановят

Установлено, что памятник воинам Великой Отечественной войны в виде стелы из серого мрамора был сооружен в 70-х годах прошлого века в центре села Велижаны. На стеле имелась надпись «Слава павшим героям». На фронт из Велижан и близлежащих деревень ушли 480 человек, из них 184 погибли в боях за Родину. С учетом важности монумента в 2000 году, к 55-летней годовщине Великой Победы, памятник был увеличен — рядом с ним была выложена стена из кирпича, на которой помещены таблички с именами павших воинов.