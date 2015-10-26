Ради бесплатной дозы пускали к себе в квартиру других наркоманов

Об этом в апреле 2015 года стало известно сотрудникам управления наркоконтроля по Тюменской области. 30 апреля они нагрянули в злачную квартиру. Бешенцев, Куклина и двое их гостей находились в состоянии опьянения, вызванного потреблением наркотических веществ группы пировалерона. Деятельность притона была прекращена, а в отношении его содержателей возбуждено уголовное дело.