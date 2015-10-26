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Ради бесплатной дозы пускали к себе в квартиру других наркоманов

26 октября 2015, 15:05
В Тюмени осуждены 37-летний Евгений Бешенцев и 33-летняя Анна Куклина, которые ради бесплатных наркотиков устроили в своей квартире притон . Мужчина и женщина признаны виновными по ч.2 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств).
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Тюмень

Как установлено расследованием, Бешенцев с Куклиной проживал в принадлежащей мужчине квартире на улице Широтной. Оба ранее были судимы, употребляли наркотики и не работали. Чтобы обеспечить себя бесплатной дозой, тюменцы стали предоставлять квартиру наркоманам для приготовления и употребления синтетических наркотиков.

Об этом в апреле 2015 года стало известно сотрудникам управления наркоконтроля по Тюменской области. 30 апреля они нагрянули в злачную квартиру. Бешенцев, Куклина и двое их гостей находились в состоянии опьянения, вызванного потреблением наркотических веществ группы пировалерона. Деятельность притона была прекращена, а в отношении его содержателей возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, суд с учетом судимости назначил Бешенцеву четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а Куклиной — два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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