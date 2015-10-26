МЧС: осенний лед непрочен и опасен

Несмотря на предупреждения со стороны представителей МЧС, каждую осень находятся люди, которые с риском для жизни выходят на непрочный лед. Это и любители рыбалки, и граждане, которые переходят водоемы, чтобы сократить путь, и дети, играющие на берегах рек и озер.
В настоящее время сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Тюменской области проводят работу по профилактике несчастных случаев на водоемах, патрулируют реки и озера. В зоне особого внимания — и водоемы в районе Лесобазы, которые круглый год привлекают рыбаков.
«Даже сейчас, когда на улице плюсовая температура, несколько горе-экстремалов с риском для жизни умудряются пробираться на середину водоема и с ловкостью эквилибристов совершать возле лунок нехитрые рыболовные манипуляции. Воздействовать на таких „фанатов“ осенней рыбалки очень трудно: прослушав превентивную речь инспекторов ГИМС, через некоторое время они возвращаются на прикормленные места. Основная задача ГИМС в таких случаях — напомнить рыбакам правила поведения при провале под лед и не допустить, чтобы на хрупкую поверхность осенних озер и рек выходили дети», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
Там еще раз подчеркнули, что выходить на лед сейчас крайне опасно. В случае, если вы все-таки провалились в воду, важно не паниковать и не терять самообладания. Чтобы не погрузиться в ледяную воду с головой, необходимо широко раскинуть руки, затем постараться избавиться от тяжелых, сковывающих движения вещей. Выбираться на лед следует с той стороны, с которой вы пришли, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из воды, не стоит вставать на ноги сразу, нужно откатиться и методом перекатывания ползти в ту сторону, откуда вы шли, так как там лед уже проверен. Как только вы будете уверены в крепости льда, встаньте на ноги и немедля идите к берегу, выйдя на который направляйтесь в теплое место.
Если на ваших глазах под лед провалился человек, позовите кого-нибудь на помощь, будет лучше, если спасающих будет несколько. Приближаться к полынье следует ползком, широко раскинув руки, для безопасности лучше подложить под себя доску или фанеру. К краю полыньи подползать нельзя, следует на расстоянии подать провалившемуся под лед человеку веревку, палку или крепко связанные между собой вещи. Вытащив пострадавшего, следует выбираться из опасной зоны ползком.
«Важно помнить, что несчастье легче предупредить, чем принимать меры для его устранения, поэтому соблюдение правил безопасности поможет избежать трагедии, связанной с передвижением по опасному осеннему льду. Уважаемые родители, позаботьтесь о том, чтобы в мобильном устройстве вашего ребенка имелись телефоны экстренных служб. Расскажите детям об опасности игры на льду и о том, что в случае беды первоочередным действием должен стать звонок в службу спасения: 112 или 01», — отметили в МЧС.