МЧС: осенний лед непрочен и опасен

Там еще раз подчеркнули, что выходить на лед сейчас крайне опасно. В случае, если вы все-таки провалились в воду, важно не паниковать и не терять самообладания. Чтобы не погрузиться в ледяную воду с головой, необходимо широко раскинуть руки, затем постараться избавиться от тяжелых, сковывающих движения вещей. Выбираться на лед следует с той стороны, с которой вы пришли, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из воды, не стоит вставать на ноги сразу, нужно откатиться и методом перекатывания ползти в ту сторону, откуда вы шли, так как там лед уже проверен. Как только вы будете уверены в крепости льда, встаньте на ноги и немедля идите к берегу, выйдя на который направляйтесь в теплое место.