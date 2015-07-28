Жителей дома на Таврической пугает соседняя стройка

«Я понимаю, строительство важно и нужно, но меня очень пугает то, что котлован роют прямо под окнами. В городе итак то дороги размывает, то дома рушатся, так и до нас дойдет очередь. Сейчас котлован заполняет дождевая вода. А потом, говорят строители, здесь будет подземный гараж», — волнуется Фаина Тимофеевна. Пенсионерка признается, что не сильна в строительной отрасли, но ей тревожно на фоне нестабильной влажной погоды в городе и недавних случаев частичных обрушений домов на Харьковской и Индустриальной.
«Строительную» тему она обсуждала с жильцами дома, им, по ее словам, тоже не нравится соседство со стройкой.
Тем не менее, в строительной компании заверили, что все процессы согласованы и продолжаются в установленном режиме.
«Строительство паркинга ГП-1.8 ЖК „Акварель“ осуществляется по проектной документации, прошедшей экспертизу и получившее разрешение на строительство. При разработке проектной документации учтены все возможные воздействия на существующие здания и строения, таким образом, обеспечена безопасность и сохранность жилого дома по адресу улице Таврическая 9б, непосредственно граничащего со строительной площадкой. Расстояние от существующего здания до границы котлована паркинга — 21 м. Так же дополнительно проведён геотехнический расчёт строительной ситуации с расчётом деформаций объекта строительства, который учитывает степень надёжности и безопасности зданий (сооружений), задействованных при строительстве паркинга», — пояснил ведущий инженер проекта жилого комплекса «Акварель» Денис Масленков.
Грунтовые воды, скапливающиеся в котловане, периодически строители откачивают — все идет в плановом порядке.
Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2016 года.