Жителей дома на Таврической пугает соседняя стройка

«Я понимаю, строительство важно и нужно, но меня очень пугает то, что котлован роют прямо под окнами. В городе итак то дороги размывает, то дома рушатся, так и до нас дойдет очередь. Сейчас котлован заполняет дождевая вода. А потом, говорят строители, здесь будет подземный гараж», — волнуется Фаина Тимофеевна. Пенсионерка признается, что не сильна в строительной отрасли, но ей тревожно на фоне нестабильной влажной погоды в городе и недавних случаев частичных обрушений домов на Харьковской и Индустриальной.