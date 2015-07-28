В тюменских деревнях установят павильоны очистки питьевой воды

Также он подчеркнул успешность и эффективность программы газификации, которую в Тюменской области реализует за счет собственных инвестиций компания «Газпром газораспределение Север»: «Из 33 объектов, которые предусмотрены на этот год, 32 уже полностью закончены и начали работать. 29 июля запускается последний в этом году объект в с. Булашово Тобольского района». По информации директора департамента, к концу 2015 года доля помещений, которые отапливаются сжиганием природного газа, достигнет 89,6%, а к концу 2017 года таких потребителей будет уже 92%.