В тюменских деревнях установят павильоны очистки питьевой воды

На заседании президиума правительства под руководством губернатора Владимира Якушева он доложил об основных направления развития жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года.
«В ближайшие два года планируется реализовать масштабную программу по установке павильонов очистки питьевой воды в малых населенных пунктах области. Всего их ежегодно будут устанавливать по 80 штук. К началу осени большинство павильонов, установка которых запланирована на этот год, уже будет функционировать», — объяснил Перевалов.
Сегодня установлено 250 таких павильонов. К концу 2015 года регион достигнет показателя обеспеченности населения питьевой водой более 88%. К концу 2016-го цифры составят свыше 91%, сообщает пресс-служба главы региона.
Отметил директор департамента и тот факт, что впервые за несколько лет в Тюменской области по итогам отопительного сезона 2013–2014 годов зафиксировано снижение количества отключений на сетях инженерной инфраструктуры на 11%. Напомним, в первом квартале 2015 года в Тюмени, по данным компании «Тепло Тюмени», аварийность на распределительных сетяхснизилась на 20%. Перевалов уверен, что это стало возможным благодаря вложению больших средств в модернизацию теплосетевого комплекса и комплекса водоснабжения Тюмени, в том числе из внебюджетных источников.
Между тем, в городе и области продолжается подготовка к новому отопительному сезону. «До 15 ноября региональное подразделение Ростехнадзора проведет оценку готовности муниципальных образований к осенне-зимнему периоду. Есть уверенность, что так же, как и в прошлом году, все муниципалитеты получат паспорта готовности», — сказал Перевалов.
Также он подчеркнул успешность и эффективность программы газификации, которую в Тюменской области реализует за счет собственных инвестиций компания «Газпром газораспределение Север»: «Из 33 объектов, которые предусмотрены на этот год, 32 уже полностью закончены и начали работать. 29 июля запускается последний в этом году объект в с. Булашово Тобольского района». По информации директора департамента, к концу 2015 года доля помещений, которые отапливаются сжиганием природного газа, достигнет 89,6%, а к концу 2017 года таких потребителей будет уже 92%.