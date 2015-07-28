nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Спортсмен, вернувшийся с того света, проведет тренировку «Здравого смысла»

28 июля 2015, 14:12
Тюменский спортсмен Виктор Погорелов проведет завтра, 29 июля, бесплатный мастер-класс для всех желающих на очередной открытой тренировке проекта «Здравый смысл» во Дворце спорта и творчества «Пионер». Мастер спорта РФ по спортивным танцам, который год назад находился на грани жизни и смерти, также выступит с приветственным словом для всех участников проекта.

Напомним, год назад в соцсетях и в СМИ появилась информация о том, что мастеру спорта по спортивным танцам и тренеру тюменского «Центра спортивного танца» Виктору Погорелову требуется помощь в реабилитации. В апреле 2014 года он попал в аварию и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Как отмечают организаторы открытой тренировки из Фонда поддержки спорта и общественного правопорядка, Виктор в прошлом году буквально вернулся с того света. В результате столь серьезной травмы, после которой по статистике выживает лишь 2% пациентов, он перенес сложнейшую операцию, неделю пробыл в коме и прошел долгий курс лечения в Израиле. Спортсмену пришлось заново учиться ходить и разговаривать, поэтому он является примером человека с огромной волей к жизни.

Стоит отметить, что Виктор Погорелов помимо тренерской должности в «Центре спортивного танца» занимается подготовкой инвалидов в АНО Спортивный клуб танцев на колясках «Олимп». В его спортивной карьере титул девятикратного победителя Чемпионата России, серебряного призера Чемпионата Европы 2008 года в Израиле, победителя Кубка мира в 2012 году и другие достижения.

Тренировка и встреча со спортсменом состоится у ДТиС «Пионер». Начало в 19 часов.

#Новости#Тренировка#Спортсмены#Здравый смысл#Алексей#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25