Спортсмен, вернувшийся с того света, проведет тренировку «Здравого смысла»

Напомним, год назад в соцсетях и в СМИ появилась информация о том, что мастеру спорта по спортивным танцам и тренеру тюменского «Центра спортивного танца» Виктору Погорелову требуется помощь в реабилитации. В апреле 2014 года он попал в аварию и получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Как отмечают организаторы открытой тренировки из Фонда поддержки спорта и общественного правопорядка, Виктор в прошлом году буквально вернулся с того света. В результате столь серьезной травмы, после которой по статистике выживает лишь 2% пациентов, он перенес сложнейшую операцию, неделю пробыл в коме и прошел долгий курс лечения в Израиле. Спортсмену пришлось заново учиться ходить и разговаривать, поэтому он является примером человека с огромной волей к жизни.
Стоит отметить, что Виктор Погорелов помимо тренерской должности в «Центре спортивного танца» занимается подготовкой инвалидов в АНО Спортивный клуб танцев на колясках «Олимп». В его спортивной карьере титул девятикратного победителя Чемпионата России, серебряного призера Чемпионата Европы 2008 года в Израиле, победителя Кубка мира в 2012 году и другие достижения.
Тренировка и встреча со спортсменом состоится у ДТиС «Пионер». Начало в 19 часов.