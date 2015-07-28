Спортсмен, вернувшийся с того света, проведет тренировку «Здравого смысла»

Как отмечают организаторы открытой тренировки из Фонда поддержки спорта и общественного правопорядка, Виктор в прошлом году буквально вернулся с того света. В результате столь серьезной травмы, после которой по статистике выживает лишь 2% пациентов, он перенес сложнейшую операцию, неделю пробыл в коме и прошел долгий курс лечения в Израиле. Спортсмену пришлось заново учиться ходить и разговаривать, поэтому он является примером человека с огромной волей к жизни.