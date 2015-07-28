Шевчик предложила рассылать ПДД детям на мобильники

Несмотря на уменьшение числа пострадавших и погибших в ДТП детей, устойчивой тенденции к снижению детского травматизма на дорогах пока нет, хотя в регионе немало делается для того, чтобы дети не получали дорожные травмы. В связи с этим вопрос обеспечения детской безопасности на дорогах был рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе.