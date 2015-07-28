Шевчик предложила рассылать ПДД детям на мобильники

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в 56 дорожных авариях дети пострадали в качестве пешеходов, в 72 — будучи пассажирами, в 18 — велосипедистами.
Несмотря на уменьшение числа пострадавших и погибших в ДТП детей, устойчивой тенденции к снижению детского травматизма на дорогах пока нет, хотя в регионе немало делается для того, чтобы дети не получали дорожные травмы. В связи с этим вопрос обеспечения детской безопасности на дорогах был рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе.
Проводя заседание, первый заместитель губернатора Наталья Шевчик предложила ряд новых мер, которые могут кардинально изменить сложившиеся тенденции. Это и дежурство волонтеров на улицах ежемесячно, и обустройство подъездных площадок на территории школ для подвоза детей на автомобилях родителями, и рассылка мобильных приложений по правилам дорожной безопасности детям на телефоны.
«Первая тема, которая лежит на поверхности — это воспитание родителей, — отметила Наталья Шевчик. — Мы с вами через систему наших образовательных учреждений можем иметь информацию о наличии у ребенка велосипеда или мотосредства. В этом случае обязательной уже является работа и с родителями, и с ребенком».
Принятые решения будут реализованы в ближайшем будущем всеми субъектами профилактики. В ноябре комиссия вернется к обсуждению их результативности.