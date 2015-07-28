Непрописанного инвалида выселили из ветхого дома в никуда

Только в президиуме Тюменского областного суда (третьей судебной инстанции) 61-летний инвалид 2 группы, который передвигается на протезах из-за ампутации ступней, при участии прокурора смог окончательно доказать свое право на жилье.
Как сообщает прокуратура Тюменской области в декабре 2004 года муниципальное предприятие «Управляющая компания по ЖКХ «Юг» заключило с инвалидом 2 группы договор социального найма на однокомнатную квартиру по улице Водников, 8 в Тюмени. Он сделал в жилом помещении ремонт, оплачивал коммунальные услуги, но в нем не зарегистрировался, так как утратил паспорт. В 2010 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Поскольку у пожилого мужчины не оказалось прописки, другого жилья ему не предоставили, и ему пришлось обратиться за помощью в прокуратуру Ленинского округа. 13 мая 2014 года за инвалидом обоснованно было признано право пользования жилым помещением.
Только вот уже в июле 2014 года судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда по апелляционной жалобе департамента имущественных отношений администрации Тюмени незаконно отменила решение районного суда и в удовлетворении иска отказала. По мнению судебной коллегии, управляющая компания неправомочна была заключать договоры социального найма.
Мужчина подал кассационную жалобу в президиум Тюменского областного суда. Дело было рассмотрено в марте 2015 года с участием заместителя прокурора области, который поддержал доводы инвалида. В ходе дела администрации города напомнили, что в 2001 году она своим распоряжением уполномочила Управляющую компанию «Юг» заключать договоры социального найма. В результате президиум облсуда отменил определение судебной коллегии и оставил в силе решение районного суда.
«В настоящее время подготовлен проект распоряжения администрации города Тюмени о выделении инвалиду жилого помещения взамен квартиры в аварийном доме. Прокуратура контролирует процесс предоставления жилья», — сообщает ведомство.
Всего в первом полугодии 2015 года тюменские прокуроры приняли участие в рассмотрении судами первой инстанции 3,3 тысяч гражданских дел, что на 17 % (501 дело) больше аналогичного периода прошлого года. Из них 2,1 тысяч — это дела, возбужденные по искам прокуроров, а 1,2 тысяч — это дела, в которые прокуроры вступали в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ. Согласно этой статье прокурор вступает в процесс и дает заключения по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных законом.
С участием прокуроров рассмотрено 67 дел о восстановлении на работе, 259 дел — о выселении и иных жилищных спорах, 231 дело — о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, 158 дел — об ограничении, лишении родительских прав и восстановлении в родительских правах, 90 дел — об усыновлении и 171 дело — об установлении административного надзора за лицами, освободившимися из мест лишения свободы.