Непрописанного инвалида выселили из ветхого дома в никуда

Всего в первом полугодии 2015 года тюменские прокуроры приняли участие в рассмотрении судами первой инстанции 3,3 тысяч гражданских дел, что на 17 % (501 дело) больше аналогичного периода прошлого года. Из них 2,1 тысяч — это дела, возбужденные по искам прокуроров, а 1,2 тысяч — это дела, в которые прокуроры вступали в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ. Согласно этой статье прокурор вступает в процесс и дает заключения по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных законом.