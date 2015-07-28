На 30 лет Победы сбили женщину

Около четырех часов утра на 180 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Омутинском районе съехал в кювет автомобиль Daewoo Nexia из Свердловской области. Пожилая семейная пара на машине возвращалась домой, съездив в город Омск к внуку на присягу. По предварительным данным, 61-летний водитель уснул за рулем. В результате аварии травмы головы, лица и грудной клетки получила 62-летняя пассажирка автомобиля.