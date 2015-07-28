На 30 лет Победы сбили женщину

По предварительным данным, женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия пострадавшая получила травмы головы, грудной клетки и позвоночника, сообщают в областной ГИБДД.
В половине шестого вечера на пересечении улиц Первомайской и Герцена столкнулись автомобили Renault и Toyota Camry. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault нарушил очередность проезда перекрестка, выполняя левый поворот. В результате столкновения пострадал 25-летний пассажир Renault. У молодого человека переломы плеча и ключицы.
Около половины десятого вечера на пересечении улицы Логунова и проезда вдоль домов по улице 30 лет Победы столкнулись «Лада» десятой модели и Infiniti. Очередность проезда, по предварительным данным, нарушил 26-летний водитель «десятки». Водительский стаж молодого человека менее года. В результате происшествия 27-летний водитель автомобиля Infiniti получил черепно-мозговую травму. У водителя «Лады» травма колена.
В полночь на 25 километре Старого Тобольского тракта съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Лада» 15-й модели. Управлял автомашиной 18-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. В результате ДТП он получил черепно-мозговую травму. У 19-летнего пассажира автомобиля множественные ссадины и рана предплечья.
В три часа ночи на 443 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись автомобили «Лада» 99-й модели, Great Wall и «ГАЗель». По предварительным данным, причиной аварии послужило несоблюдение дистанции водителем «99-й». В результате происшествия водитель «Лады» получил ушибы, у 28-летней пассажирки автомобиля черепно-мозговая травма и перелом позвоночника. Травму головы получил также годовалый ребенок, находившийся в «99-й».
Около четырех часов утра на 180 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Омутинском районе съехал в кювет автомобиль Daewoo Nexia из Свердловской области. Пожилая семейная пара на машине возвращалась домой, съездив в город Омск к внуку на присягу. По предварительным данным, 61-летний водитель уснул за рулем. В результате аварии травмы головы, лица и грудной клетки получила 62-летняя пассажирка автомобиля.
Всего за минувшие сутки в десяти дорожных авариях пострадали 14 человек.