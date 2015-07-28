Александр Пикуленко: Появление платных парковок приведет к вакханалии во дворах

«Я знаю только одну тюменскую дорогу, ту, которая идет от Екатеринбурга. Безобразная дорога, отвратительная. Правда, на ней нет ям. Видно, что планировали спуски-подъемы. В одном месте видел отсыпку, где-то оформляют подушку, где-то уже полотно подсыпают. Но понимаете в чем дело. Богатый нефтяной край… И двухполоска, на которой висит вся Сибирь. Населенные пункты, знаки „40“ и бездельники с радарами, которые стоят на прямой. И не там, где надо, где действительно опасное место, а там, где кусты удобные. 23 засады в субботу я насчитал по дороге от Нижнего Тагила до Тюмени. 23 бездельника (еще и по два человека в каждом экипаже), да и с двумя камерами, которые стоят в разные стороны. Ну, ребят… А в целом, знаете, что радует? Есть разметка, есть какие-то знаки, даже отбойники стоят у указателей, куда поворот, направо-налево. И ям нет. Но это, я думаю, просто июль — залатали».