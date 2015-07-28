Александр Пикуленко: Появление платных парковок приведет к вакханалии во дворах

В минувшие выходные наш город посетил автопробег «Дорожные истории. Четверть века с «Эхо Москвы», посвященный 25-летию известной радиостанции. Его командор и бессменный участник — автомобильный обозреватель «Эха» Александр Пикуленко, передвигается на белом, но весьма заметном на дорогах, благодаря наклейкам и оранжевым вставкам, Land Rover Discovery.
Автомобиль едет по стране один, без сопровождения. Остальные участники пробега периодически меняются, прилетая из Москвы в определенные города маршрута. В Тюмени легендарный Сан Саныч встретился со своими поклонниками и журналистами и ответил на несколько вопросов.
Про тюменские дороги
«Я знаю только одну тюменскую дорогу, ту, которая идет от Екатеринбурга. Безобразная дорога, отвратительная. Правда, на ней нет ям. Видно, что планировали спуски-подъемы. В одном месте видел отсыпку, где-то оформляют подушку, где-то уже полотно подсыпают. Но понимаете в чем дело. Богатый нефтяной край… И двухполоска, на которой висит вся Сибирь. Населенные пункты, знаки „40“ и бездельники с радарами, которые стоят на прямой. И не там, где надо, где действительно опасное место, а там, где кусты удобные. 23 засады в субботу я насчитал по дороге от Нижнего Тагила до Тюмени. 23 бездельника (еще и по два человека в каждом экипаже), да и с двумя камерами, которые стоят в разные стороны. Ну, ребят… А в целом, знаете, что радует? Есть разметка, есть какие-то знаки, даже отбойники стоят у указателей, куда поворот, направо-налево. И ям нет. Но это, я думаю, просто июль — залатали».
Про автомобильный спорт
«Раньше две вещи были отлучены от государства — церковь и автомобильный спорт. Теперь остался автомобильный спорт».
Про Собянина
«У нас (с коллегами — прим. ред.) в данном случае мнения расходятся. Я считаю, что всенародно избранный, вернее всенародно назначенный московский мэр лучше бы вернулся в деревню Няксимволь.
Мне власть нужна такая, которая бы защищала некоторые мои интересы. Вот у меня есть твердое убеждение, что любая власть, особенно избранная, должна лечить, учить и защищать. Три составляющих. Нас плохо лечат, плохо защищают, потому что шпаны больше, чем милиции. Как нас учат, я не знаю — у меня дома все уже отучились. И как автомобилист, я постоянно поражен в правах. Пока я пешеход, я — гражданин. Как сел в автомобиль — пораженец».
Про сотрудничество АвтоВАЗа, Renault и Nissan
«Когда над душой стоит японец с французом, все хорошо получается. Я не хочу обидеть русских, но в данной ситуации, как только француз, да еще майор шведской армии там бегает, он мстит за Полтаву. Поэтому в Тольятти начали получаться нормальные автомобили».
Про автопробег
«В дороге есть две трудности. Вся инфраструктура в тех местах, где мы едем, не рассчитана на нормального человека, а рассчитана на водителя-дальнобойщика. Я однажды пригласил Таню Фельгенгауэр в придорожное кафе. Она оттуда убежала с ужасом. Потому что там сидели крепкие ребята, там были сальные клеенки — ей не понравилось. Поэтому мы останавливаемся только на хороших заправках, там, где есть буфет, туалет. Выпустить членов экипажа в лес ведь нельзя. Стараемся так: утром позавтракали, взяли что-то с собой в дорогу. Молодежь любит взять с собой «Макдональдс», он не портится. Приезжаем и вечером ужинаем.
Нас нигде не встречает администрация. Мы сами приходим к ним на интервью, берем его и едем дальше. Нас встречают люди на автомобилях, часто с наклейками на стеклах. Стараются чем-то угостить. В Ижевске нас просто пригласили в гости, посмотреть, как живут ижевчане, угостили удмуртской кухней. По-разному бывает.
Едем мы на очень хорошем автомобиле, у нас с собой запас воды, еды и всего остального. В специальном герметичном ящике на крыше лежат всякие мелочи: лампочки, болтики, хомутики, клейкие ленты, проволока вязальная. 12 тысяч километров все-таки, из которых 10 тысяч — с безобразными дорогами. Даже если просто что-нибудь подотвернулось, хоть подзатянуть. Понятно, что есть дилеры, которые, если что, помогут, но это не всегда бывает. Я взял с собой на всякий случай две монтажки и крестовой баллонный ключ. Зачем?..
Автомобиль очень хороший, очень комфортный, девушки на заднем сиденье вьют гнездо. У нас там подушечки, пледики, и девчонки — они хозяйственные — там создают уют и прекрасно там живут.
Ваш дилер попросил посмотреть автомобиль, им просто интересно — машина прошла 3 тысячи километров. Они забрали посмотреть, что мы сумели сломать. Потом позвонили, сказали, что мы сломать так ничего и не сумели, отвалился один болтик, но он был английский.
Меня часто спрашивают: «А сколько у вас машин в автопробеге участвует?». Я говорю: «Одна». «Так какой же это автопробег?»
Про платные парковки и велодорожки в Тюмени
«Я могу вам поподробнее рассказать, как это будет выглядеть (после встречи с заместителем главы администрации города Максимом Афанасьевым — прим. ред.). У вас в ближайшее время появятся первая зона платной парковки, у вас будут работать „Парконы“ — пока не будет пеших, потому что мне сказали, не принято у вас закрывать номера. У вас будет штрафстоянка в центре, где будет сидеть гаишник, далеко ездить будет не надо. Причем все это будет делаться заинтересованными лицами, но деньги будет получать ваша мэрия. Пока пилотная зона — это центр города, дальше — больше. Куда… Я, к сожалению, плохо знаю географию Тюмени. Но понятно, что платить придется. И дальше вы столкнетесь со следующими проблемами: будут администрированы улицы, начнется вакханалия во дворах, дворы будут перекрываться. Дальше власть почувствует вкус администрирования дворового пространства.
Еще одну проблему, которую ваши власти поднимают — это велосипедисты. Мне сказали, что в Тюмени будет построено 187 километров велодорожек. То есть, у вас теперь еще велосипедисты отнимут кусочек, правда, это будет по-божески, у вас будут отнимать кусочек тротуара. Поэтому травматизм среди пешеходов увеличится».
Про соль
«Солью дороги и дальше будут посыпать, а тротуары — гранитной крошкой. Говорят, что газоны все-таки будут опускать ниже уровня тротуара на 50 миллиметров. Грязи будет меньше».
Про Максима Афанасьева
«В вашем городе есть абсолютно положительные вещи. Например, нам показали систему электронного учета, как у нас в Москве. Здесь понятно: прошел дождь, где-то работает илосос, где-то пылесос, в режиме реального времени власть умудряется получать картинку от бригадира дорожных рабочих, непосредственно, до начальника департамента. Хорошо это? Хорошо. Все получается? Ну, наверное, не все. Но в целом, поговорив, — адекватный человек, молодой, способный. Это вот такое поколение. Видно, что ему интересно этим заниматься, он пытается что-то сделать».
Про тюменские автобусы
«Мне, честно скажу, понравилось ездить на ваших автобусах. Я в Москве столько не пользуюсь общественным транспортом. Смотрю, приличные автобусы. Поинтересовался: да, нашли деньги, нашли лизинговые программы, нашли единого оператора. Я смотрю, водитель сидит вразвалочку, наслаждается жизнью, коробка автомат, двигатель Mercedes. Все хорошо. Единая система учета — тоже хорошо. Понятно, что воскресенье не показатель, но автобусы в Тюмени ходят часто, довольно чистенькие, современные».
Про Тюмень
«Мы ходили сами, без сопровождающих, спрашивая у местного населения, где найти достопримечательности. Разные люди есть. Видел двух тюменцев-пролетариев, которые рано утром шли в сауну, твердо ища дорогу нетрезвыми глазами. Они были в шлепанцах и трусах. Потом были моряки.
Мы даже нашли кривые домики, вросшие в землю. Мне очень понравилось, сколько в Тюмени строят домов. Причем те же проекты, что и московские. Это наши проекты, это современные красивые дома. Не во всех городах, где мы были, я увидел такой объем жилищного строительства.
Ну, и в целом, город-то чистый у вас».
Подготовила Ольга Боровикова