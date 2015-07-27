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Зульфия Сабитова поборется за олимпийскую квалификацию в Лондоне

27 июля 2015, 10:30
Тюменская спортсменка Зульфия Сабитова вошла в состав национальной сборной по гребному слалому на предстоящих международных соревнованиях — Чемпионате мира в Великобритании, который пройдет 16–20 августа в Лондоне на олимпийском канале в Ли-Валей.

Напомним, на минувших выходных на Окуловском слаломном канале в Новгородской области завершилось первенство России по гребному слалому. Тюменская слаломистка Зульфия Сабитова подтвердила свое прошлогоднее звание сильнейшей в дисциплине каноэ-одиночек, завоевав золотую медаль с результатом 129,28. Это позволило спортсменке получить место в сборной на ближайших международных соревнованиях.

Как сообщает Федерация гребного слалома России, впереди у сборной страны три важных международных турнира: два заключительных этапа Кубка мира в Испании и Франции, а также всемирный форум в Великобритании. Все три соревнования являются отборочными на пути к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро 2016 года.

На этапах Кубка мира в категории каноэ-одиночек будут выступать только мужчины. А вот в Великобританию национальная команда приедет уже в полном составе — по три лодки в каждой категории, включая и женские каноэ.

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