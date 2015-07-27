Зульфия Сабитова поборется за олимпийскую квалификацию в Лондоне

Как сообщает Федерация гребного слалома России, впереди у сборной страны три важных международных турнира: два заключительных этапа Кубка мира в Испании и Франции, а также всемирный форум в Великобритании. Все три соревнования являются отборочными на пути к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро 2016 года.