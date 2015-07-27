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За полгода индекс промышленного производства в области вырос

27 июля 2015, 14:22
По итогам полугодия индекс промышленного производства в Тюменской области (без автономных округов) составил 112 % к соответствующему периоду 2014 года.

Наибольший темп роста по-прежнему демонстрируют обрабатывающие производства — 115,6 %, добыча полезных ископаемых — 110,3%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 103,5%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности составил:

— добыча полезных ископаемых — 89 119,6 млн рублей или 127,5 % к соответствующему периоду 2014 года;

— обрабатывающие производства — 284 677,6 млн рублей, или 114,8 % к соответствующему периоду 2014 года;

— производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 25 805,0 млн рублей или 119,4% к соответствующему периоду 2014 года.

По-прежнему высокие показатели показывает химическая отрасль, производство аккумуляторов, приборов для контроля прочих физических величин, производство строительных металлических сборных конструкций, сообщает Деловой портал правительства Тюменской области.

#Новости#Промышленность#Промышленное производство#Тюменская область#Женя#Экономика
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