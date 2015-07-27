Водитель с 15-дневным стажем спровоцировала аварию

В результате аварии травмы получили три человека: у водителя Hyundai ушибы грудной клетки и плеча, перелом позвоночника у 42-летнего пассажира KIA, травмы головы и живота у еще одного, 33-летнего, пассажира этого автомобиля, сообщают в областной ГИБДД.