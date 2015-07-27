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Водитель с 15-дневным стажем спровоцировала аварию

27 июля 2015, 11:21
На 73 километре автодороги Ялуторовск — Ярково в Ярковском районе около четырех часов утра 26 июля столкнулись автомобили Hyundai i30 и KIA Cerato. По предварительным данным, 32-летняя женщина-водитель Hyundai, выезжая с обочины, начала движение, не убедившись в безопасности. Водительский стаж женщины всего 15 дней.

В результате аварии травмы получили три человека: у водителя Hyundai ушибы грудной клетки и плеча, перелом позвоночника у 42-летнего пассажира KIA, травмы головы и живота у еще одного, 33-летнего, пассажира этого автомобиля, сообщают в областной ГИБДД.

На улице Николая Ростовцева в Тюмени в половине двенадцатого дня столкнулись две «Лады», девятой и пятнадцатой моделей. Спровоцировал аварию водитель «девятки». 21-летний молодой человек не имел права управления транспортом и нарушил очередность проезда. В результате ДТП он же получил травму грудной клетки.

В седьмом часу вечера на улице Щербакова областного центра автомобилем «Лада» сбит пешеход. По предварительным данным, 32-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии и переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия он получил перелом голени со смещением.

В 11 часов вечера на 11 километре автодороги Ишим — Ершово в металлическое ограждение въехал автомобиль «Лада Калина». Управлявшая машиной 38-летняя женщина получила травмы головы и грудной клетки, и была госпитализирована.

Всего за сутки в пяти дорожных авариях пострадали восемь человек.

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