Водитель с 15-дневным стажем спровоцировала аварию

В результате аварии травмы получили три человека: у водителя Hyundai ушибы грудной клетки и плеча, перелом позвоночника у 42-летнего пассажира KIA, травмы головы и живота у еще одного, 33-летнего, пассажира этого автомобиля, сообщают в областной ГИБДД.
На улице Николая Ростовцева в Тюмени в половине двенадцатого дня столкнулись две «Лады», девятой и пятнадцатой моделей. Спровоцировал аварию водитель «девятки». 21-летний молодой человек не имел права управления транспортом и нарушил очередность проезда. В результате ДТП он же получил травму грудной клетки.
В седьмом часу вечера на улице Щербакова областного центра автомобилем «Лада» сбит пешеход. По предварительным данным, 32-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии и переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия он получил перелом голени со смещением.
В 11 часов вечера на 11 километре автодороги Ишим — Ершово в металлическое ограждение въехал автомобиль «Лада Калина». Управлявшая машиной 38-летняя женщина получила травмы головы и грудной клетки, и была госпитализирована.
Всего за сутки в пяти дорожных авариях пострадали восемь человек.