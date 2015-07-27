В ночь на воскресенье на тюменском вокзале искали бомбу

Как сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте, 26 июля в 0.25 на «горячую линию» РЖД позвонил неизвестный и сообщил, что на железнодорожном вокзале в Тюмени заложена бомба. На месте работали сотрудники транспортной полиции, а также представители МЧС, ОМОН, кинологи. Здание вокзала было оцеплено, оттуда эвакуировали 87 человек.