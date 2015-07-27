В ночь на воскресенье на тюменском вокзале искали бомбу

Как сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте, 26 июля в 0.25 на «горячую линию» РЖД позвонил неизвестный и сообщил, что на железнодорожном вокзале в Тюмени заложена бомба. На месте работали сотрудники транспортной полиции, а также представители МЧС, ОМОН, кинологи. Здание вокзала было оцеплено, оттуда эвакуировали 87 человек.
Информация о взрывном устройстве на вокзале не подтвердилась. В настоящее время устанавливается личность звонившего анонима, проводится проверка по собранным транспортной полицией материалам. Отметим, что действия неизвестного попадают под ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), согласно которой шутникам может грозить как штраф, так и лишение свободы.
Напомним, что это не первая в текущем месяце эвакуация людей из здания тюменского железнодорожного вокзала. 15 июля переполох поднялся из-за подозрительной сумки, оставленной в камере хранения. Тревога оказалась ложной.