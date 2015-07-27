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Тюменские легкоатлеты с нарушениями слуха завоевали медали в Польше

27 июля 2015, 17:22
В польском городе Быгдощ завершился чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха. Медали на нем завоевали спортсмены Центра спортивной подготовки Тюменской области.

Константин Гребенщиков стал двукратным серебряным призером чемпионата, финишировав вторым в беге на 400 м с барьерами и эстафете 4×400 м. В дисциплине 400 м с барьерами он показал время 52.95 сек, уступив другому российскому атлету Алану Тыщенко, его время — 52.69 сек., сообщает пресс-служба ЦСП72.

Еще один тюменец Даниил Баганов завоевал серебро в беге на 1500 м с результатом 3:56.93 мин. Победа в этом виде программы досталась другому россиянину Андрею Андрееву, финишировавшему с результатом 3:56.65 мин.

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