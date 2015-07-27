Тюменские легкоатлеты с нарушениями слуха завоевали медали в Польше

Константин Гребенщиков стал двукратным серебряным призером чемпионата, финишировав вторым в беге на 400 м с барьерами и эстафете 4×400 м. В дисциплине 400 м с барьерами он показал время 52.95 сек, уступив другому российскому атлету Алану Тыщенко, его время — 52.69 сек., сообщает пресс-служба ЦСП72.