Победителем Formula Student стала команда из Екатеринбурга

«Все команды получили хороший опыт участия в таком проекте, как Formula Student. И в таких соревнованиях, наверное, не столько важны результаты, как те знания и умения, полученные в ходе работы над проектом болида, — отмечают представители Formula Neftegaz. — Участники авто- и мотовыставки, картингисты, пилоты „РДС-Урал“ также получили памятные подарки от организаторов данного мероприятия. Мы надеемся, что сумели показать автоспорт не только как зрелищное шоу, но и с научно-технической стороны».