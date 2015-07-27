Победителем Formula Student стала команда из Екатеринбурга

Напомним, что днем ранее в лицее ТюмГНГУ российские участники Formula Student показывали презентации своих команд и озвучивали на симпозиуме, проводимом в рамках этих соревнований, свои научные доклады. Судьями выступили представители итальянской компании Dallara.
На следующий день студенты демонстрировали свои таланты и умения уже на открытой площадке. «РДС — Урал» представил соревнования между пилотами в формате джимхана. Российские команды Formula Student прошли ряд динамических и статических испытаний, а на авто- и мотовыставке были выставлены образцы как ретромобилей, так и современных машин.
Участников соревнований приветствовал главный федеральный инспектор по Тюменской области, мастер спорта по автогонкам Андрей Руцинский: «Соревнования получились зрелищными и интересными. Такие проекты, несомненно, нужны обществу. Здесь присутствуют и спортивный драйв, и инженерная мысль. Такие соревнования привлекают очень разных людей и помогают развиваться студентам разносторонне».
По итогам дисциплин Formula Student абсолютным чемпионом стала команда Уральского государственного университета путей сообщения FS USURT. Лучший бизнес-план представила команда Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина, FS UrFU, а команда Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова SHUKHOV RACING TEAM стала победителем в номинации «Дизайн — репорт» со своим проектом HYPERBOLOID1. Formula Electric South Ural — команда из Челябинска, представила проект электромобиля.
К сожалению, на соревнования из приглашенных команд не смогли приехать представители Тольятти и Перми. Самарская команда выступила не как участники, а как зрители соревнований.
«Все команды получили хороший опыт участия в таком проекте, как Formula Student. И в таких соревнованиях, наверное, не столько важны результаты, как те знания и умения, полученные в ходе работы над проектом болида, — отмечают представители Formula Neftegaz. — Участники авто- и мотовыставки, картингисты, пилоты „РДС-Урал“ также получили памятные подарки от организаторов данного мероприятия. Мы надеемся, что сумели показать автоспорт не только как зрелищное шоу, но и с научно-технической стороны».