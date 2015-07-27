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«Летняя экстрим-сессия» соберет лучших роллеров со всей России

27 июля 2015, 09:20
Фестиваль экстремальных видов спорта и молодежных субкультур «Летняя экстрим-сессия» состоится в ближайшие выходные на территории Дворца спорта и творчества «Пионер». С 31 июля по 2 августа на спортплощадке «Пионера» пройдут соревнования по стритболу, танцевальные батлы, а также состязания турникменов и роллеров.

«Летняя экстрим-сессия» — это ежегодный областной экстрим-фестиваль. В этом году он будет проводиться седьмой раз и соберет около 500 представителей современных уличных, спортивных и экстремальных направлений молодежной культуры со всей России.

В этом году в рамках фестиваля на состязания съедутся самые сильные роллеры России, чтобы принять участие в соревнованиях по роллерблейдингу — экстремальному катанию на роликовых коньках — SibSub Summer Session 2015.

В качестве судей выступят самые сильные райдеры России, многократные победители международных соревнований по агрессивным роликам Евгений Леонов и Гриша Михалицин. Большое показательное демо-выступление проведут специально приглашенные райдеры Олег Нечаев, Егор Логинов, Дмитрий Макрушин.

Помимо этого, как уже было упомянуто, запланированы состязания лучших баскетболистов в дисциплине стрит-бол, чемпионат любителей Street workout и фестиваль представителей брейк-данса и хип-хопа Jam 2015

#Новости#Субкультура#Дворец искусств Пионер#Фестивали#Алексей#Общество
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