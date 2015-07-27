«Летняя экстрим-сессия» соберет лучших роллеров со всей России

«Летняя экстрим-сессия» — это ежегодный областной экстрим-фестиваль. В этом году он будет проводиться седьмой раз и соберет около 500 представителей современных уличных, спортивных и экстремальных направлений молодежной культуры со всей России.
В этом году в рамках фестиваля на состязания съедутся самые сильные роллеры России, чтобы принять участие в соревнованиях по роллерблейдингу — экстремальному катанию на роликовых коньках — SibSub Summer Session 2015.
В качестве судей выступят самые сильные райдеры России, многократные победители международных соревнований по агрессивным роликам Евгений Леонов и Гриша Михалицин. Большое показательное демо-выступление проведут специально приглашенные райдеры Олег Нечаев, Егор Логинов, Дмитрий Макрушин.
Помимо этого, как уже было упомянуто, запланированы состязания лучших баскетболистов в дисциплине стрит-бол, чемпионат любителей Street workout и фестиваль представителей брейк-данса и хип-хопа Jam 2015