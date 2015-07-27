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Количество безработных за два месяца сократилось

27 июля 2015, 15:46
Численность безработных граждан, зарегистрированных службой занятости Тюменской области, в июле сократилась на 637 по сравнению с маем. Такие данные были озвучены сегодня в ходе очередного заседания антикризисного штаба с участием губернатора региона Владимира Якушева.

По состоянию на сегодня уровень зарегистрированной безработицы в Тюменской области составляет 0,68%, при этом количество вакансий на рынке труда увеличилось на 16%, составив чуть более 20 тысяч единиц.

Тем не менее несмотря на относительно стабильную ситуацию на рынке труда, по мнению губернатора необходимо быть готовыми к любым поворотам в экономике. «На некоторых промышленных предприятиях области уменьшается портфель заказов, не самые лучшие времена переживает строительная отрасль, также как и рынок реализации автомобилей и запасных частей к ним, — отметил он. — Поэтому деятельность, связанная с трудоустройством безработных, профессиональным переобучением и другой помощи людям, выходит для всех нас на первый план».

В Тюменской области с начала года осуществляется профессиональное обучение и дополнительное профобразование по 106 востребованным специальностям. С января обучение прошли более 1 тысячи 100 безработных. Из них 86% сегодня трудоустроились по полученным профессиям.

Как отмечает пресс-служба губернатора, уровень регистрируемой безработицы и коэффициента напряженности на рынке труда по Тюменской области (0,7%) значительно ниже показателей в целом по Российской Федерации (1,3%) и Уральскому федеральному округу (1,2%).

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