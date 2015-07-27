Количество безработных за два месяца сократилось

Тем не менее несмотря на относительно стабильную ситуацию на рынке труда, по мнению губернатора необходимо быть готовыми к любым поворотам в экономике. «На некоторых промышленных предприятиях области уменьшается портфель заказов, не самые лучшие времена переживает строительная отрасль, также как и рынок реализации автомобилей и запасных частей к ним, — отметил он. — Поэтому деятельность, связанная с трудоустройством безработных, профессиональным переобучением и другой помощи людям, выходит для всех нас на первый план».