Долевое строительство может исчезнуть через 5 лет

Эти поправки ведут к полному отказу от схемы долевого строительства, но не сразу, а через пять лет, с 2020 года. До этого же времени будет действовать переходный период, когда финансирование возведения домов будет происходить через спецсчет в банке и под банковскую гарантию. Но в Подмосковье новая эра отношений граждан и застройщиков может наступить и раньше, пишет «Российская газета».