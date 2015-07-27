Долевое строительство может исчезнуть через 5 лет

На прошлой неделе первый вице-премьер Игорь Шувалов провел заседание Совета при президенте России по жилищной политике и повышению доступности жилья. Среди прочего, участники совещания обсудили проблему повышения контроля по привлечению средств россиян в долевом строительстве. Как пишет РБК, вице-премьер поддержал идеи губернатора Подмосковья Андрея Воробьева разработать поправки в 214-ФЗ.
Эти поправки ведут к полному отказу от схемы долевого строительства, но не сразу, а через пять лет, с 2020 года. До этого же времени будет действовать переходный период, когда финансирование возведения домов будет происходить через спецсчет в банке и под банковскую гарантию. Но в Подмосковье новая эра отношений граждан и застройщиков может наступить и раньше, пишет «Российская газета».
По мнению директора по маркетингу и продажам тюменской Группы компаний «ЭНКО» Валентины Волокитиной, принятие этого законопроекта приведет к тому, что застройщики будут полностью обеспечивать строительство своих объектов за счет кредитного финансирования.
«В результате этого:
1) Стоимость квартир вырастет на 20–30% для покупателей из-за стоимости кредита для застройщика.
2) Мелкие строительные компании уйдут с рынка, так как банки не станут их кредитовать.
3) Уменьшится количество предложения на рынке, что опять же приведет к удорожанию квадратных метров.
4) Граждане потеряют возможность для инвестирования. Сейчас многие люди вкладывают свои сбережения не в банки, а приобретают недвижимость на стадии котлована и продают с выгодой для себя на финальных этапах строительства, в случае, если данный закон будет принят, то купить можно будет только готовую недвижимость», — считает эксперт.
Отметим, что большая часть новостроек в Тюменской области реализуется по договорам долевого участия, тем не менее, некоторые застройщики, готовясь к новой реформе, переходят на продажу готового жилья.