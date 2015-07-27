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Долевое строительство может исчезнуть через 5 лет

27 июля 2015, 13:33
Поправки в федеральный закон 214-ФЗ могут привести к отказу от долевого строительства. Таким образом, недостроенные объекты застройщики реализовать не смогут, им потребуется изыскивать средства на строительство, а стоимость жилых квадратов, вероятно, вырастет.
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Тюмень

На прошлой неделе первый вице-премьер Игорь Шувалов провел заседание Совета при президенте России по жилищной политике и повышению доступности жилья. Среди прочего, участники совещания обсудили проблему повышения контроля по привлечению средств россиян в долевом строительстве. Как пишет РБК, вице-премьер поддержал идеи губернатора Подмосковья Андрея Воробьева разработать поправки в 214-ФЗ.

Эти поправки ведут к полному отказу от схемы долевого строительства, но не сразу, а через пять лет, с 2020 года. До этого же времени будет действовать переходный период, когда финансирование возведения домов будет происходить через спецсчет в банке и под банковскую гарантию. Но в Подмосковье новая эра отношений граждан и застройщиков может наступить и раньше, пишет «Российская газета».

По мнению директора по маркетингу и продажам тюменской Группы компаний «ЭНКО» Валентины Волокитиной, принятие этого законопроекта приведет к тому, что застройщики будут полностью обеспечивать строительство своих объектов за счет кредитного финансирования.

«В результате этого:

1) Стоимость квартир вырастет на 20–30% для покупателей из-за стоимости кредита для застройщика.

2) Мелкие строительные компании уйдут с рынка, так как банки не станут их кредитовать.

3) Уменьшится количество предложения на рынке, что опять же приведет к удорожанию квадратных метров.

4) Граждане потеряют возможность для инвестирования. Сейчас многие люди вкладывают свои сбережения не в банки, а приобретают недвижимость на стадии котлована и продают с выгодой для себя на финальных этапах строительства, в случае, если данный закон будет принят, то купить можно будет только готовую недвижимость», — считает эксперт.

Отметим, что большая часть новостроек в Тюменской области реализуется по договорам долевого участия, тем не менее, некоторые застройщики, готовясь к новой реформе, переходят на продажу готового жилья.

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