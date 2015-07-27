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Большинство угонов совершают нетрезвые знакомые потерпевших

27 июля 2015, 16:38
На территории Тюменского и Нижнетавдинского районов зарегистрировано 25 краж и угонов транспортных средств из них раскрыто — 22 факта.

«С наступлением летнего периода резко возросло число краж велосипедов, скутеров, а так же другой мототехники. Чаще всего такие преступления происходят по причине халатного отношения владельцев к своему имуществу. Большинство угонов автотранспортных средств совершались лицами, ранее знакомыми с потерпевшими и в ходе совместного распития спиртных напитков. Именно отсутствием бдительности нередко пользуются злоумышленники. К сожалению, такие преступления зачастую остаются нераскрытыми», — отмечают в ОГИБДД МО МВД России «Тюменский».

В целях профилактики на территории обслуживания Межмуниципального отдела проходит информационное мероприятие «Вы — очевидец!». Граждан, ставших свидетелями преступления или административного правонарушения, очевидцами ДТП, тех, кто видел, что водитель пытается скрыться, либо управляет автомототранспортным средством в состоянии опьянения, убедительно просят незамедлительно сообщать всю имеющуюся информацию в отделы полиции.

— телефон дежурной части Тюменского района (3452) 30-02-02;

— телефон дежурной части Нижнетавдинского района (34533) 2-30-06;

— «телефон доверия» дежурной части Тюменского района — (3452) 30-02-42;

— «телефон доверия» дежурной части Нижнетавдинского района — 8 (34533) 2-48-91;

— телефон группы розыска автомототранспортных средств МО МВД России «Тюменский» — 8 (3452) 30-08-44.

Также информацию можно направить на электронную почту: [email protected]

#Новости#Нижнетавдинский район#Угоны машин#Тюменский район#Транспорт#Olga#Общество
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