Большинство угонов совершают нетрезвые знакомые потерпевших

«С наступлением летнего периода резко возросло число краж велосипедов, скутеров, а так же другой мототехники. Чаще всего такие преступления происходят по причине халатного отношения владельцев к своему имуществу. Большинство угонов автотранспортных средств совершались лицами, ранее знакомыми с потерпевшими и в ходе совместного распития спиртных напитков. Именно отсутствием бдительности нередко пользуются злоумышленники. К сожалению, такие преступления зачастую остаются нераскрытыми», — отмечают в ОГИБДД МО МВД России «Тюменский».
В целях профилактики на территории обслуживания Межмуниципального отдела проходит информационное мероприятие «Вы — очевидец!». Граждан, ставших свидетелями преступления или административного правонарушения, очевидцами ДТП, тех, кто видел, что водитель пытается скрыться, либо управляет автомототранспортным средством в состоянии опьянения, убедительно просят незамедлительно сообщать всю имеющуюся информацию в отделы полиции.
— телефон дежурной части Тюменского района (3452) 30-02-02;
— телефон дежурной части Нижнетавдинского района (34533) 2-30-06;
— «телефон доверия» дежурной части Тюменского района — (3452) 30-02-42;
— «телефон доверия» дежурной части Нижнетавдинского района — 8 (34533) 2-48-91;
— телефон группы розыска автомототранспортных средств МО МВД России «Тюменский» — 8 (3452) 30-08-44.