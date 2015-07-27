Большинство угонов совершают нетрезвые знакомые потерпевших

«С наступлением летнего периода резко возросло число краж велосипедов, скутеров, а так же другой мототехники. Чаще всего такие преступления происходят по причине халатного отношения владельцев к своему имуществу. Большинство угонов автотранспортных средств совершались лицами, ранее знакомыми с потерпевшими и в ходе совместного распития спиртных напитков. Именно отсутствием бдительности нередко пользуются злоумышленники. К сожалению, такие преступления зачастую остаются нераскрытыми», — отмечают в ОГИБДД МО МВД России «Тюменский».