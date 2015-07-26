Проверить печень сможет каждый

По статистике в России насчитывается около 3 миллионов человек, инфицированных вирусом гепатита В, и более 5 миллионов больных хроническим гепатитом С. В мире же каждый двенадцатый человек поражен этими вирусами. Вирусные гепатиты — это заболевания печени, которые развиваются под воздействием вируса гепатита В, С или Д. Они могут привести к очень тяжелым последствиям. Симптомы вирусных гепатитов протекают незаметно, и не зря заболевание называют в народе «ласковым убийцей» — поражение печени при гепатите быстро прогрессирует у внешне здоровых людей и часто приводит к циррозу печени или даже к гепатоцеллюлярной карциноме. Хронические вирусные гепатиты, в силу особенностей эпидемиологии, поражают чаще всего молодых людей, многие из которых, при отсутствии адекватного лечения, погибают к 40–45 годам от цирроза или рака печени.