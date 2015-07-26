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Проверить печень сможет каждый

26 июля 2015, 11:14
Во вторник, 28 июля, в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом специалисты Ассоциации гастроэнерологов Тюменской области проведут бесплатное анонимное тестирование на гепатиты В и С.

За несколько минут по результатам анализа крови любой желающий сможет проверить состояние своей печени. Акция пройдет с 10 до 22 часов по адресу: улица Мельникайте, 117, на базе ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр», кабинет 224, сообщает пресс-служба Ассоциации.

«Очень важно заниматься первичной профилактикой смертности от заболевания печени. Всемирный день борьбы с гепатитом отличный повод задуматься о своем здоровье», — отмечает доктор медицинских наук, профессор Евгений Чесноков.

По статистике в России насчитывается около 3 миллионов человек, инфицированных вирусом гепатита В, и более 5 миллионов больных хроническим гепатитом С. В мире же каждый двенадцатый человек поражен этими вирусами. Вирусные гепатиты — это заболевания печени, которые развиваются под воздействием вируса гепатита В, С или Д. Они могут привести к очень тяжелым последствиям. Симптомы вирусных гепатитов протекают незаметно, и не зря заболевание называют в народе «ласковым убийцей» — поражение печени при гепатите быстро прогрессирует у внешне здоровых людей и часто приводит к циррозу печени или даже к гепатоцеллюлярной карциноме. Хронические вирусные гепатиты, в силу особенностей эпидемиологии, поражают чаще всего молодых людей, многие из которых, при отсутствии адекватного лечения, погибают к 40–45 годам от цирроза или рака печени.

«Вовремя выявленное заболевание позволяет своевременно оказать медицинскую помощь и назначить пациенту необходимое лечение», — пояснилаа председатель Ассоциации гастроэнтерологов Тюменской области Людмила Шарапова.

Напомним, в прошлом году в акции, посвященной Всемирному Дню борьбы с гепатитом, приняли участие более 1 000 человек, среди сдавших анализы удалось выявить 95 случаев гепатита. Все эти пациенты были дополнительно обследованы, и у 42 из 95 было подтверждено заболевание. Все они находятся под наблюдением специалистов.

Кроме того, с 28 июля по 3 августа в Консультативно-диагностическим центре будет работать телефон горячей линии по вопросам профилактики и лечения гепатитов 8(3452) 20-89-08.

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