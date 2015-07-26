Общественные работы заинтересовали более 2,5 тысяч человек

Напомним, что органы службы занятости населения взаимодействуют с работодателями различных форм собственности, чтобы создавать вакансии для общественных работ. «Это еще один способ дать людям возможность зарабатывать себе на жизнь. Ежегодно более 1,1 тысячи работодателей Тюменской области создают около 3,5 тысяч рабочих мест», — отмечают в пресс-службе областного департамента труда и занятости населения.
Участие в общественных работах — мощный стимул к продолжению трудовой деятельности, мотивация для активного поиска постоянного места работы. В текущем году 95 человек после участия в общественных работах были трудоустроены на постоянное место.
Так, в городе Тюмени, женщина, воспитывающая несовершеннолетнего ребенка, после увольнения из организации обратилась в центр занятости населения. В связи с отсутствием вариантов работы по специальности «педагог-психолог» специалисты предложили ей принять участие в общественных работах. Женщина попробовала себя в роли социального работника в Тюменской городской общественной организации инвалидов по онкологическому заболеванию «Забота». В итоге зарекомендовавшую себя достойным специалистом женщину пригласили остаться на этом рабочем месте на постоянной основе.
В Сорокинском районе попавший под сокращение мужчина был временно трудоустроен на общественные работы трактористом в ЗАО «Маяк». После окончания временных работ мужчина также зачислен в постоянный штат предприятия.
Общественные работы — временная трудовая деятельность, имеющая общественно полезную направленность. К категории общественных работ относятся также и социально значимые виды деятельности: уход за престарелыми гражданами и инвалидами, обслуживание массовых общественных мероприятий и другие.
На всех принимающих участие в общественных работах полностью распространяются нормы трудового законодательства. На предприятиях они получают оплату за фактически выполненный объем работ в соответствии с действующими в организации условиями оплаты труда или на договорной основе, но не ниже минимального размера оплаты труда. При этом они сохраняют право на пенсионное обеспечение и получение пособия по безработице в установленном порядке, имеют социальные гарантии и пользуются льготами наравне с кадровыми сотрудниками.