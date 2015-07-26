Общественные работы заинтересовали более 2,5 тысяч человек

На всех принимающих участие в общественных работах полностью распространяются нормы трудового законодательства. На предприятиях они получают оплату за фактически выполненный объем работ в соответствии с действующими в организации условиями оплаты труда или на договорной основе, но не ниже минимального размера оплаты труда. При этом они сохраняют право на пенсионное обеспечение и получение пособия по безработице в установленном порядке, имеют социальные гарантии и пользуются льготами наравне с кадровыми сотрудниками.