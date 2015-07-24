Среди бела дня напали на прохожего и отобрали барсетку

О грабеже тюменец заявил в полицию накануне днем. На место происшествия оперативно прибыл ближайший экипаж вневедомственной охраны. Полицейские опросили потерпевшего, составили ориентировку и приступили к отработке района.
«Вскоре сотрудники ОВО заметили мужчину, схожего по приметам с одним из подозреваемых. Неподалеку обнаружен и его подельник. Один из нападавших оказался безработным жителем соседней республики, второй — тюменцем, который также нигде не работал», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж).
Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.