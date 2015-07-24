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Среди бела дня напали на прохожего и отобрали барсетку

24 июля 2015, 16:01
В Тюмени двое мужчин среди бела дня напали на прохожего и отобрали у него барсетку, где были деньги, документы и часы. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Полиция

О грабеже тюменец заявил в полицию накануне днем. На место происшествия оперативно прибыл ближайший экипаж вневедомственной охраны. Полицейские опросили потерпевшего, составили ориентировку и приступили к отработке района.

«Вскоре сотрудники ОВО заметили мужчину, схожего по приметам с одним из подозреваемых. Неподалеку обнаружен и его подельник. Один из нападавших оказался безработным жителем соседней республики, второй — тюменцем, который также нигде не работал», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж).

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.

#Новости#Полиция#Тюмень#Таня#Происшествия
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