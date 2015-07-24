Среди бела дня напали на прохожего и отобрали барсетку

«Вскоре сотрудники ОВО заметили мужчину, схожего по приметам с одним из подозреваемых. Неподалеку обнаружен и его подельник. Один из нападавших оказался безработным жителем соседней республики, второй — тюменцем, который также нигде не работал», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.