Спайка приговорили к 9 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков

Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей и почувствовать себя счастливым, нужным и радостным, я стал ходить в театральную студию, секцию по скалолазанию, общался с замечательными людьми и невольно сравнивал себя с ними не в свою пользу и чувствовал себя очень хреново. Когда я сломал себе палец на руке и ходил в гипсе почти месяц, ничем не занимался, у меня был атакой отпуск, и я был очень доволен. Когда я вышел с больничного и стал работать, я стал выходить реже, не каждый день. Было не охота, даже легкие деньги не приносили какого-то удовольствия, хотелось от них быстрее избавиться — тратил на жилье, еду, одежду, ходил в кино, кафе, несколько раз спонтанно отправлял крупные суммы неизвестным мне людям на лечение. Не знаю, может, это были муки совести. Было ощущение, что они достаются мне неправильно, нечестно.