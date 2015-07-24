Спайка приговорили к 9 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков

Как установили следователи, именно Денис Булавинцев в августе 2014 года предложил Павлу Слободчикову распространять синтетические наркотики через тайники. 28-летний тюменец был главным в преступной группе, а Спайку отводилась роль курьера. Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, Павел должен был по указанию Булавинцева забирать из тайников крупные партии наркотиков, фасовать и раскладывать их по тайникам, адреса которых через интернет направлять приятелю. Денис, в свою очередь, сообщал адреса закладок клиентам после оплаты ими наркотиков через одну из электронных платежных систем.
В середине сентября 2014 года Спайк по поручению Булавинцева на поезде поехал в Екатеринбург, забрал из тайника около 44 граммов «соли» и привез наркотик в Тюмень на съемную квартиру. Через некоторое время он начал раскладывать «синтетику» по тайникам.
13 октября сотрудники наркоконтроля задержали одного наркомана, а 14 октября — другого. У обоих была обнаружена «соль», которую они забрали из тайников. Осмотр мобильных телефонов наркозависимых показал, что они через ICQ покупали наркотик у одного и того же лица. 24 ноября оперативники задержали еще одного наркомана и изъяли у него лист бумаги с адресом тайника. Выяснилось, что он тоже заказывал наркотик через ICQ у того же лица, что и задержанные в октябре люди. Полученные данные позволили оперативникам выйти на след распространителей.
Молодые люди были задержаны 27 ноября. Павла Слободчикова «взяли» с поличным у дома на улице 50 лет Октября. Он как раз раскладывал наркотики по тайникам. «Синтетику» нашли и на съемной квартире Спайка. Всего в ходе следствия по данному делу было изъято более 43,9 граммов наркотиков.
Отметим, что Павел Слободчиков хорошо известен в журналистских, творческих и оппозиционных кругах. Какое-то время он работал видеооператором в одном из СМИ, участвовал в политических акциях, числился в рядах тюменских анархистов. Когда Спайка арестовали, в социальной сети «ВКонтакте» появилась группа в поддержку молодого человека и его мамы. Друзья Павла собирали деньги на оплату услуг адвоката, делились информацией о ходе расследования и судебных заседаний, сообщали, как дела у Спайка в СИЗО.
В группе было размещено письмо, в котором Павел, обращаясь к друзьям, рассказал о мотивах своих действий:
«В июне прошлого года я вернулся в Тюмень из Уфы, во мне скопились внутренние страхи и противоречия, профессиональная неудовлетворенность (я не смог найти стабильную работу), преследовало ощущение личного провала на этом фоне, какой-то хаос в голове. Кроме этого закончились самые особенные отношения с человеком, хаос процветал по всем фронтам. В этот момент по своему ощущению я начинаю употреблять все, что помогает забыться и не думать — „пьем все, что горит, даже керосин“. Те, кто видел меня на праздновании Купалы, думаю, смогут это подтвердить. В какой-то момент я пришел в себя, может, просто пресытился, остался наедине со своими мыслями и материальными трудностями. Надо было раздавать накопившиеся долги, жить по знакомым тоже не вариант. Примерно тогда я начал „работать“. Тогда я не задумывался — хорошо это или плохо, может, успокаивал себя, что через неделю брошу.
Раздал долги, начал снимать жилье, но этот момент все откладывался — я почувствовал аромат легких денег, даже зависимость от них. Меня можно легко понять — работаешь всего несколько часов, может, три. За это время можно заработать пару тысяч. Конечно, я рефлексировал над тем, что происходит — пытался поговорить с кем-нибудь об этом, с теми, кому особенно доверяю. Но каждый раз заходил издалека, не знал, как начать разговор, меня все время останавливал страх всеобщего порицания, я этого очень боялся. Дискомфорт увеличивался, я боялся все сильнее — так началась моя осень.
Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей и почувствовать себя счастливым, нужным и радостным, я стал ходить в театральную студию, секцию по скалолазанию, общался с замечательными людьми и невольно сравнивал себя с ними не в свою пользу и чувствовал себя очень хреново. Когда я сломал себе палец на руке и ходил в гипсе почти месяц, ничем не занимался, у меня был атакой отпуск, и я был очень доволен. Когда я вышел с больничного и стал работать, я стал выходить реже, не каждый день. Было не охота, даже легкие деньги не приносили какого-то удовольствия, хотелось от них быстрее избавиться — тратил на жилье, еду, одежду, ходил в кино, кафе, несколько раз спонтанно отправлял крупные суммы неизвестным мне людям на лечение. Не знаю, может, это были муки совести. Было ощущение, что они достаются мне неправильно, нечестно.
27 ноября в полдень меня задержали с поличным сотрудники ФСКН. У меня обнаружили в кошельке 450 рублей и около 100 рублей на карте. Это были все мои деньги…» (орфография и пунктуация источника сохранены).
На днях был оглашен приговор Павлу и Денису. Их обоих признали виновными по ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой с использованием сети «Интернет» в крупном размере). Суд приговорил каждого к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Добавим, что Павел Слободчиков и его адвокат планируют обжаловать приговор.