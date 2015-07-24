Дорога на Югру открыта, провала больше нет

Об этом сообщили в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов и заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный. Они также принесли извинения водителям, которые оказались заложниками ситуации, и поблагодарили все службы, оперативно отработавшие данную проблему.
Напомним, что 20 июля около шести часов утра после сильного ливня временно было приостановлено движение в 95 км от границы с ХМАО-Югрой. Причиной для остановки движения послужил размыв трассы дождевыми потоками. В результате высокого подъема воды после прошедших ливней на дороге образовалась промоина глубиной 7 метров и длиной около 30 метров.
Гидрологи пришли к выводу, что виной ЧП стали два обстоятельства: к высокому подъему уровня рек добавилась 1,5-месячная норма осадков, выпавшая за 12 часов. Грунт был слишком напитан водой, и ей некуда стало уходить — водопропускное сооружение не справилось.
«Те работы, которые мы произвели сейчас, считаются временными, но строители сделали все с запасом. Они почти в семь раз увеличили пропускную способность объекта», — пояснил Евгений Заболотный.
Игорь Астахов добавил, что старая труба осматривалась17 июля, и тогда даже намека не было, что она может не справиться.
Представитель Росавтодора добавил, что в 2016 году ведомство планирует начать проектирование нового моста на 447 км. В ведомстве уверены, что это сооружение позволит впредь не допустить подобных ситуаций. Точная стоимость создания подобной капитальной конструкции пока не определена.
Отметим, что открытия проезда в месте ЧП ожидало около 800 автомобилей. Людям привозили еду и воду, оказывали медицинскую помощь, для всех работали туалеты. Несколько частных организаций пригнали свои паромы для переправки машин на противоположный берег, одна из них работала платно, остальные — бесплатно.
В ГИБДД Тюменской области добавили, что начало движения по открытой трассе происходило поэтапно, чтобы избежать заторов и аварийных ситуаций на дороге. Первым проехал транспорт, стоящий у места размыва, затем автомобили от села Демьянское, после этого запустили колонну, ожидавшую открытия дороги в районе Увата. В Туртасе пропустили вперед 50 легковых машин с маленькими детьми, затем проехали все остальные автомобили. В Тобольске транспорт, ожидающий на парковках, в кемпингах и гостиницах сотрудники ГИБДД также выстроили в колонны и запустили поочередно.
Всю ночь автоинспекторы в месте восстановленной дороги регулировали движением вручную и с помощью кнопочного светофора. Дорожных происшествий не допущено. Сегодня открывается автобусное сообщение с Югрой.