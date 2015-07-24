Дорога на Югру открыта, провала больше нет

В ГИБДД Тюменской области добавили, что начало движения по открытой трассе происходило поэтапно, чтобы избежать заторов и аварийных ситуаций на дороге. Первым проехал транспорт, стоящий у места размыва, затем автомобили от села Демьянское, после этого запустили колонну, ожидавшую открытия дороги в районе Увата. В Туртасе пропустили вперед 50 легковых машин с маленькими детьми, затем проехали все остальные автомобили. В Тобольске транспорт, ожидающий на парковках, в кемпингах и гостиницах сотрудники ГИБДД также выстроили в колонны и запустили поочередно.