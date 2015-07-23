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Заключенные тюменской колонии стали производить рабочие перчатки

23 июля 2015, 15:16
Тюменские заключенные стали изготавливать рабочие перчатки с ПВХ покрытием. Новый производственный участок открыт в исправительной колонии № 4 регионального управления ФСИН России.
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Тюмень

«В результате взаимодействия ИК-4 с ООО „СинергияТрейд“ (г. Тюмень) в 1 квартале 2015 года были подготовлены производственные, бытовые и складские помещения, проведено электро- и водоснабжение, установлено и введено в эксплуатацию основное и вспомогательное оборудование по изготовлению перчаток с ПВХ покрытием», — рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области.

Заключенные уже изготовили перчаток на сумму более 400 тысяч рублей. Внедрение нового вида производства позволило трудоустроить дополнительно 19 осужденных.

#Новости#УФСИН#Тюмень#Таня#Общество
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