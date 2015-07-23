Заключенные тюменской колонии стали производить рабочие перчатки

«В результате взаимодействия ИК-4 с ООО „СинергияТрейд“ (г. Тюмень) в 1 квартале 2015 года были подготовлены производственные, бытовые и складские помещения, проведено электро- и водоснабжение, установлено и введено в эксплуатацию основное и вспомогательное оборудование по изготовлению перчаток с ПВХ покрытием», — рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области.