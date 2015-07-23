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Тюменцам покажут трюки на мотоциклах

23 июля 2015, 13:55
В эту субботу, 25 июля, в Тюмени пройдут международные соревнования по стантрайдингу Northern Grand Prix 2015.

Старт гонке будет дан в 14:00 на парковке ТК «Орион» (ул. Федюнинского 43). Отметим, что это не первое подобное мероприятие в нашем городе. В прошлом году в День Победы Тюмень принимала I этап Урало-Приволжского кубка по стантрайдингу, победителем которого стал наш земляк Владимир Крикунов.

Он же является организатором нынешних состязаний. «Уровень соревнований растет с каждым годом. В этот раз мы постарались сделать так, чтобы участники почувствовали себя как дома. Для этого мы организовали им не только проживание и питание, но и оказали посильную помощь по доставке техники в сохранности, так как это является главным фактором успешных выступлений спортсменов. Для удобства зрителей будут установлены трибуны и организована онлайн-трансляция», — отметил Владимир.

Добавим, что призовой фонд соревнований составит 100 000 рублей.

#Новости#Мотоциклы#Транспорт#Olga#Общество
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