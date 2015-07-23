Тюменцам покажут трюки на мотоциклах

Он же является организатором нынешних состязаний. «Уровень соревнований растет с каждым годом. В этот раз мы постарались сделать так, чтобы участники почувствовали себя как дома. Для этого мы организовали им не только проживание и питание, но и оказали посильную помощь по доставке техники в сохранности, так как это является главным фактором успешных выступлений спортсменов. Для удобства зрителей будут установлены трибуны и организована онлайн-трансляция», — отметил Владимир.