Тюменцам покажут трюки на мотоциклах

Старт гонке будет дан в 14:00 на парковке ТК «Орион» (ул. Федюнинского 43). Отметим, что это не первое подобное мероприятие в нашем городе. В прошлом году в День Победы Тюмень принимала I этап Урало-Приволжского кубка по стантрайдингу, победителем которого стал наш земляк Владимир Крикунов.
Он же является организатором нынешних состязаний. «Уровень соревнований растет с каждым годом. В этот раз мы постарались сделать так, чтобы участники почувствовали себя как дома. Для этого мы организовали им не только проживание и питание, но и оказали посильную помощь по доставке техники в сохранности, так как это является главным фактором успешных выступлений спортсменов. Для удобства зрителей будут установлены трибуны и организована онлайн-трансляция», — отметил Владимир.
Добавим, что призовой фонд соревнований составит 100 000 рублей.