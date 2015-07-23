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Тюменские байкеры поддержат «Рубин» пробегом в День города

23 июля 2015, 17:27
Байкеры из мотоклуба «Сибирские ястребы» устроят акцию поддержки хоккейного клуба «Рубин». В День города, 25 июля, они проедут колонной от Дворца спорта.

Как сообщает пресс-служба клуба, акция будет приурочена к товарищескому матчу между «Рубином» и «Зауральем», которая так же состоится 25-го числа. После этого мотоциклисты в 17.00 возьмут старт до здания Дворца спорта и прокатятся до завода Медоборудования с флагами «Рубина» и в клубных свитерах команды, а затем вернутся обратно.

Напомним, в этом году «Рубину» потребовалась немалая поддержка любителей тюменского хоккея — у клуба серьезные финансовые проблемы. Тем не менее, команда готовится к сезону. Он для клуба станет более экономным.

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