Тюменские байкеры поддержат «Рубин» пробегом в День города

Как сообщает пресс-служба клуба, акция будет приурочена к товарищескому матчу между «Рубином» и «Зауральем», которая так же состоится 25-го числа. После этого мотоциклисты в 17.00 возьмут старт до здания Дворца спорта и прокатятся до завода Медоборудования с флагами «Рубина» и в клубных свитерах команды, а затем вернутся обратно.