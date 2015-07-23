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Тюменская спортсменка вышла в полуфинал Чемпионата России

23 июля 2015, 17:42
Тюменская спортсменка Зульфия Сабитова успешно стартовала на чемпионате и первенстве России по гребному слалому, который в эти дни проходит на Окуловском гребном канале в Новгородской области. Действующая чемпионка страны преодолела квалификационную дистанцию и вышла в полуфинал.

Сабитова, которая выступает в классе каноэ-одиночек, сразу захватило лидерство на дистанции, показав результат 121,92 секунды, сообщает Федерация гребного слалома РФ. Дистанция далась Зульфие не безупречно — к квалификационному времени были начислены две секунды за ошибки. Со вторым результатом к финишу пришла Арина Бедоева, которая выступает за два региона Московскую область и Республику Северную Осетию/Аланию) — 122,23 (2). Третьей стала Светлана Полежаева из Новосибирской области — 122,45 (0).

«Квалификация сложилась непросто. Были моменты, которые лично для меня немного сложноваты, в принципе, для себя справилась с ними, скажем так, не плохо. Хотя можно было и лучше, но что умею, то и делаю. Первая попытка была лучше, как по самочувствию, так и технически. Во второй попытке я не много перенервничала, это и сказалось на моем прохождении трассы. Время ухудшила, да и по техническому прохождению трассы сделала много ошибок. В целом я не совсем довольна собой. Ошибки есть и надо учиться их исправлять, поэтому есть к чему стремиться», — поделилась Зульфия Сабитова.

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