Тюменская спортсменка вышла в полуфинал Чемпионата России

«Квалификация сложилась непросто. Были моменты, которые лично для меня немного сложноваты, в принципе, для себя справилась с ними, скажем так, не плохо. Хотя можно было и лучше, но что умею, то и делаю. Первая попытка была лучше, как по самочувствию, так и технически. Во второй попытке я не много перенервничала, это и сказалось на моем прохождении трассы. Время ухудшила, да и по техническому прохождению трассы сделала много ошибок. В целом я не совсем довольна собой. Ошибки есть и надо учиться их исправлять, поэтому есть к чему стремиться», — поделилась Зульфия Сабитова.