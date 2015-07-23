Мельникайте — Широтная: автобусы меняют схемы движения

На строящейся развязке улиц Мельникайте и Широтной утром 24 июля закроется съезд с улицы Мельникайте в сторону улицы Чаплина. Правый поворот с Мельникайте на Чаплина будет невозможен.
Как сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс», во время проведения дорожных работ автобусы будут объезжать закрытый участок по путепроводу улицы Мельникайте с разворотом на кольце Мельникайте — Федюнинского. Из схем движения маршрутов исключаются остановки «Сквер Победы» (в сторону улицы Широтной) и «АЗС».
Для маршрута № 22 разработана другая схема объезда: он пойдет по улицам 30 лет Победы, Молодежной и Чаплина. Все остановочные пункты по маршруту объезда включены в схему движения.
Напомним, остается закрытым и съезд вдоль ТЦ «Южный». Об открытии съездов и возвращении автобусов к привычным маршрутам МКУ «Тюменьгортранс» сообщит дополнительно.
Из-за объезда возможны задержки в движении общественного транспорта. Время прибытия автобусов на остановки пассажиры смогут уточнить по телефону 8-800-700-1924.