Мельникайте — Широтная: автобусы меняют схемы движения

Как сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс», во время проведения дорожных работ автобусы будут объезжать закрытый участок по путепроводу улицы Мельникайте с разворотом на кольце Мельникайте — Федюнинского. Из схем движения маршрутов исключаются остановки «Сквер Победы» (в сторону улицы Широтной) и «АЗС».