Избитый бомж продолжал выпивать, а на следующий день умер

«Мужчина сообщил следователю, что в ночь на 18 июля он в компании своих знакомых, среди которых находился и потерпевший, распивал спиртные напитки. В скором времени между ними произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Обвиняемый схватил палку и нанес потерпевшему множество ударов по голове и телу. После этого компания в том же составе продолжила распивать алкоголь. На следующее утро потерпевший пожаловался на головные боли, а ближе к обеду скончался. Его тело оттащили в кусты и накрыли сверху шубами», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.