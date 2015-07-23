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Избитый бомж продолжал выпивать, а на следующий день умер

23 июля 2015, 09:31
В Тюмени один бомж поссорился с приятелем и избил его палкой. Это не помешало оппонентам продолжить вместе выпивать. На следующий день побитый бездомный пожаловался на головную боль, а потом скончался. Теперь 41-летний мужчина обвиняется по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Сюжет
Тюмень

Вечером 20 июля на улице Карской было обнаружено тело 51-летнего мужчины без определенного места жительства с признаками насильственной смерти — повреждениями головы. По подозрению в совершении данного преступления задержали его 41-летнего знакомого — тоже бомжа, при этом ранее неоднократно судимого.

«Мужчина сообщил следователю, что в ночь на 18 июля он в компании своих знакомых, среди которых находился и потерпевший, распивал спиртные напитки. В скором времени между ними произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Обвиняемый схватил палку и нанес потерпевшему множество ударов по голове и телу. После этого компания в том же составе продолжила распивать алкоголь. На следующее утро потерпевший пожаловался на головные боли, а ближе к обеду скончался. Его тело оттащили в кусты и накрыли сверху шубами», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате травматического шока. Расследование уголовного дела продолжается.

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