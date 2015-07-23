Formula Tyumen 2015 — новый формат в мире автоспорта Тюмени

В первый день, 24 июля, в лицее ТюмГНГУ команды из Екатеринбурга, Тольятти, Белгорода, Челябинска, Уфы, Красноярска и Тюмени покажут свои презентации и защитят научные доклады на симпозиуме. Судить их будут представители итальянской компании Dallara, бизнесмены и научные деятели Тюмени.
В субботу, 25 июля, второй день соревнований пройдет на парковке центра «Тюмень-Дзюдо», по адресу Валерии Гнаровской, 1, где на суд зрителей Formula Neftegaz представит новый формат в мире автоспорта Тюмени. Показать свои таланты и умения соберутся не только российские команды Formula Student, но и пилоты «Российской Дрифт Серии — Урал». Также в программе Formula Tyumen 2015 запланированы соревнования по картингу, авто- и мотовыставка.
«РДС — Урал» приготовил для горожан настоящий подарок: соревнования между пилотами пройдут в формате джимхана. На трассе будут расставлены препятствия в виде конусов, автомобильных покрышек и бочек — пилот должен будет пройти трассу и при этом выполнить развороты на 180 и 360 градусов, показать упражнения с ездой задом, прохождение парковочных боксов, кручение «восьмерок» и другие сложные элементы.
Российские команды Formula Student пройдут ряд динамических и статических испытаний, среди которых есть тесты на торможение, ускорение, управляемость и множество других. В завершении соревнований — «гонка на выживание», которая и является главной проверкой болида на трассе.
На авто- и мотовыставке будут выставлены образцы как ретромобилей, так и современных машин. Любителей раритета ожидают представители клуба Old Motors. Для тех, кому интересны машины класса «Люкс», организаторы пригласили владельцев Bentley, Jaguar, Porsche и других известных марок. Неотъемлемой частью автовыставки станут модели Subaru.
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Торжественное открытие фестиваля Formula Tyumen 2015 запланировано на 13:00. Динамические тесты начнутся в 13:10, 14:50 и 17:10, выступления картингистов — в 13:40. Дрифтеры выйдут на трассу в 15:30, закрытие мероприятия состоится в 19:20. Выставки будут работать уже с 12:00. Вход на соревнования — свободный.
«Прокатиться на картинге сможет любой желающий. На территории будут действовать тематические площадки, а батут станет хорошим развлечением для детей. Конечно, все это будет проходить под отличную музыку; эффектное выступление артистов различных жанров и лучшие ведущие станут финальным штрихом этой композиции!» — отметили представители Formula Neftegaz.