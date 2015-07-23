Formula Tyumen 2015 — новый формат в мире автоспорта Тюмени

В субботу, 25 июля, второй день соревнований пройдет на парковке центра «Тюмень-Дзюдо», по адресу Валерии Гнаровской, 1, где на суд зрителей Formula Neftegaz представит новый формат в мире автоспорта Тюмени. Показать свои таланты и умения соберутся не только российские команды Formula Student, но и пилоты «Российской Дрифт Серии — Урал». Также в программе Formula Tyumen 2015 запланированы соревнования по картингу, авто- и мотовыставка.