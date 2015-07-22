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В Тюмени в 2015 году на железной дороге погибло 11 человек

22 июля 2015, 11:33
С начала 2015 года в Тюменском регионе Свердловской магистрали из-за несоблюдения правил безопасности на железной дороге травмирован 21 человек, из них 11 — со смертельных исходом. Семеро пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.
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Тюмень

Основными причинами несчастных случаев стало хождение по железнодорожным путям и их переход в неположенном месте, перед близко идущими поездами. Особую тревогу вызывают случаи травмирования детей и подростков. Отметим, что дети и молодые люди страдают чаще всего из-за собственной неосторожности: ходят по путям, находятся в наушниках на объектах железнодорожного транспорта.

Свердловская железная дорога предпринимает все возможные меры для снижения травматизма. Так, в 2015 году в Тюменском регионе СвЖД улучшено освещение 26 платформ и 12 переездов. Проводится вырубка кустарников у пешеходных переходов в местах плохой видимости, ремонтируются пешеходные настилы с укладкой резинокордового покрытия.

На станциях, остановочных пунктах и в местах несанкционированных переходов обновлены предупредительные знаки и плакаты. На опоры контактной сети дополнительно нанесено 187 знаков безопасности «Ходить по железнодорожным путям запрещено!».

В целом за шесть месяцев 2015 года на организационно-технические мероприятия по предупреждению непроизводственного травматизма было направлено более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СвЖД, филиала ОАО «РЖД».

Фото: vinteresah.com

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