В Тюмени в 2015 году на железной дороге погибло 11 человек

Основными причинами несчастных случаев стало хождение по железнодорожным путям и их переход в неположенном месте, перед близко идущими поездами. Особую тревогу вызывают случаи травмирования детей и подростков. Отметим, что дети и молодые люди страдают чаще всего из-за собственной неосторожности: ходят по путям, находятся в наушниках на объектах железнодорожного транспорта.
Свердловская железная дорога предпринимает все возможные меры для снижения травматизма. Так, в 2015 году в Тюменском регионе СвЖД улучшено освещение 26 платформ и 12 переездов. Проводится вырубка кустарников у пешеходных переходов в местах плохой видимости, ремонтируются пешеходные настилы с укладкой резинокордового покрытия.
На станциях, остановочных пунктах и в местах несанкционированных переходов обновлены предупредительные знаки и плакаты. На опоры контактной сети дополнительно нанесено 187 знаков безопасности «Ходить по железнодорожным путям запрещено!».
В целом за шесть месяцев 2015 года на организационно-технические мероприятия по предупреждению непроизводственного травматизма было направлено более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СвЖД, филиала ОАО «РЖД».
Фото: vinteresah.com