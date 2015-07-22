В Тюмени в 2015 году на железной дороге погибло 11 человек

Основными причинами несчастных случаев стало хождение по железнодорожным путям и их переход в неположенном месте, перед близко идущими поездами. Особую тревогу вызывают случаи травмирования детей и подростков. Отметим, что дети и молодые люди страдают чаще всего из-за собственной неосторожности: ходят по путям, находятся в наушниках на объектах железнодорожного транспорта.