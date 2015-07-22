В сквере Казачьи луга открывается детский игровой комплекс

На территории спортивной площадки будет установлен детский игровой комплекс «Буровая», а также качель-балансир для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, организаторами мероприятия запланировано проведение множества игровых программ, викторин по истории города, спортивных семейных состязаний, праздничной программы с участием творческих коллективов города. В рамках мероприятия состоится подведение итогов конкурса «Мой дворик» и вручение призов.
Устройство спортивной площадки стало возможным благодаря реализации соглашения о сотрудничестве управы Ленинского административного округа и Антипинского НПЗ. Организаторами мероприятия выступили МАУК ДК «Тура» совместно с ТОС «мкр. Тура».
Открытие детской спортивной площадки состоится 25 июля с 12:00 до 14:00, сообщают в управе Ленинского административного округа.
Фото: boombob.ru