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Тюменский спортсмен начал успешный отбор на Паралимпиаду в Рио

22 июля 2015, 10:06
В итальянском городе Изео прошли международные соревнования по паратриатлону — первые квалификационные на XV Паралимпийские Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. В соревнованиях приняли участие 59 спортсменов из 18-ти стран мира.

Воспитанник тюменской ОСДЮСШОР Александр Ялчик завоевал бронзовую награду в классе РТ-4, получив на первом этапе высокие рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду.

«На момент старта температура воздуха была 35 градусов, а воды — 28,7 — делится впечатлениями Александр. — Такие непростые погодные условия не позволили многим спортсменам дойти до финиша. Трудно было и мне. На последнем беговом этапе возникло желание всё бросить. Я ещё ни разу не сходил с дистанции. Считаю, что это скользкий путь — сошёл однажды, сойдёшь и во второй раз… Я решил терпеть до конца и не начинать эту пагубную для любого спортсмена привычку».

По итогам трёх отборочных стартов формируется рейтинг, сообщает пресс-служба ОСДЮСШОР. Спортсмены, занявшие первые шесть позиций, напрямую попадают на Паралимпийские игры 2016 года.

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