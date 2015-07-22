Тюменский спортсмен начал успешный отбор на Паралимпиаду в Рио

«На момент старта температура воздуха была 35 градусов, а воды — 28,7 — делится впечатлениями Александр. — Такие непростые погодные условия не позволили многим спортсменам дойти до финиша. Трудно было и мне. На последнем беговом этапе возникло желание всё бросить. Я ещё ни разу не сходил с дистанции. Считаю, что это скользкий путь — сошёл однажды, сойдёшь и во второй раз… Я решил терпеть до конца и не начинать эту пагубную для любого спортсмена привычку».