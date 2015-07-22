Тюменские дзюдоисты поднялись в мировом «табеле о рангах»

Напомним, тюменский дзюдоист Иван Воробьев завоевал золотую медаль в категории до 81 кг. По правилам соревнований за первое место спортсмену зачисляется сразу 500 рейтинговых очков. Таким образом в международном рейтинге Воробьева в настоящее время 660 баллов и 25 место. Лучшим из россиян в этой категории остается чемпион мира и Европы и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Иван Нифонтов — он занимает третью позицию.