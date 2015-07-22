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Тюменские дзюдоисты поднялись в мировом «табеле о рангах»

22 июля 2015, 13:47
Международная федерация дзюдо (IJF) обновила рейтинг ведущих борцов планеты по итогам международного турнира «Большой шлем» в Тюмени. Успехи тюменских дзюдоистов — Ивана Воробьева, Казбека Занкишиева и Мусы Могушкова — на родном татами закономерно улучшили их положение в мировом топ-листе и закономерно повысили шансы на попадание на Олимпийские игры 2016 года.

Напомним, тюменский дзюдоист Иван Воробьев завоевал золотую медаль в категории до 81 кг. По правилам соревнований за первое место спортсмену зачисляется сразу 500 рейтинговых очков. Таким образом в международном рейтинге Воробьева в настоящее время 660 баллов и 25 место. Лучшим из россиян в этой категории остается чемпион мира и Европы и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Иван Нифонтов — он занимает третью позицию.

Другой представитель Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Муса Могушков (категория до 73 кг.) благодаря бронзе и 200-м баллам на тюменском «Большом шлеме» с 21-го места переместился сразу на 15-е. Сейчас в активе россиянина 1041 балл. Лидирует в этой весовой категории представитель Азербайджана Рустам Оруджев, лучший из россиян Денис Ярцев замыкает шестерку сильнейших дзюдоистов планеты.

Дебютант серии «Гранд слем» Казбек Занкишиев, выступая в категории до 90 кг., также добился бронзы, поднявшись на 63-ю строчку в мировой табели о рангах. Актив тюменца в настоящее время составляет 262 балла. Возглавляет же этот рейтинг венгр Кристиан Тот (2228 очков в активе), лучший из россиян, победитель Чемпионата Европы 2013 года Кирилл Денисов занимает восьмое место.

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