Тюменские альпинисты взобрались на Пик Ленина

Вооружившись специальным альпинистским оборудованием, продуктами и хорошим настроением группа численностью 21 человек 03 июля отправилась покорять горные вершины. В первые дни восхождения погода встречала спортсменов жарким слепящим солнцем, теплым ветром и превосходным видом на снежные горные вершины.
В первые дни восхождения погода встречала спортсменов жарким слепящим солнцем, теплым ветром и превосходным видом на снежные горные вершины. В течение 16 дней участники стремительно двигались к поставленной цели, проявляли все свои знания и умения по выживанию в горных условиях: помогали друг другу на крутых и сложных подъемах, передвигались небольшими группами в связках, разбивали палаточный лагерь и др.
До первого высотного лагеря (4400 метров) дошли все участники, а на высоте 6100 метров ждали хорошей погоды для дальнейшего восхождения лишь 17 альпинистов, сообщает пресс-служба ДИ «Пионер».
19 июля в 03.00 часов утра группа самых целеустремленных двинулась к Пику Ленина. На высоте 7000 метров, прямо перед вершиной, на одном из самых коварных участков «Нож», не рассчитав сил и понимая невозможность преодоления крутого вертикального склона, в так называемой «зоне смерти», часть спортсменов в сопровождении инструкторов повернула назад в лагерь. Остальные восемь, самых подготовленных участников, у которых за плечами маршруты третьей категории сложности, все-таки поднялись на высоту 7131 метр над уровнем моря.
«В этом году погода была теплой, но очень снежной и ветреной: на высоте 6100 сдувало палатки и даже в связках передвигаться было очень тяжело. Но, несмотря на все сложности, почти все члены экспедиции добрались до вершины, и это говорит о хорошей подготовке участников и тактике организаторов. Сегодня наша команда уже готовится к восхождению на вершину Эльбрус, которое состоится в августе и также посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне», — поделился впечатлениями заведующий отделением альпинизма и скалолазания Дворца «Пионер» Тимур Гайнуллин.