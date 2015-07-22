Тюменские альпинисты взобрались на Пик Ленина

«В этом году погода была теплой, но очень снежной и ветреной: на высоте 6100 сдувало палатки и даже в связках передвигаться было очень тяжело. Но, несмотря на все сложности, почти все члены экспедиции добрались до вершины, и это говорит о хорошей подготовке участников и тактике организаторов. Сегодня наша команда уже готовится к восхождению на вершину Эльбрус, которое состоится в августе и также посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне», — поделился впечатлениями заведующий отделением альпинизма и скалолазания Дворца «Пионер» Тимур Гайнуллин.