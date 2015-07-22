Стихия не уступает: трассу Тюмень — Ханты-Мансийск закрыли на трое суток

Стихия не желает уступать людям. Уровень воды в ручье Нюрым, после ливней превратившемся в бурную реку, поднимается. Вода пытается подмыть насыпную дамбу. Дорожные службы были готовы к такому развитию событий. Работы по укреплению насыпной дамбы в месте промыва дороги не прекращаются. К месту работ дополнительно была направлена тяжелая техника из Уватского ДРСУ. В месте прорыва планируется уложить еще шесть труб.
Губернатор Владимир Якушев рано утром созвал оперативный штаб и дал поручение по организации восстановительных работ, установлению причин произошедшего и обеспечению автомобилистов и их пассажиров, оказавшихся в дорожной ловушке, горячим питанием и питьевой водой. Начиная с вечера, сотрудники ГИБДД помогали пассажирам автомобилей разместиться в кемпингах и гостиницах, информируют транзитных водителей о временном приостановлении движения автоинспекторы на постах ДПС в Тюмени и Тобольске.
На месте происшествия находятся заместитель губернатора Евгений Заболотный, начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алёхин, начальник ГИБДД Геннадий Лоточкин, представитель «Гипроводхоз», начальник управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Андрей Пантелеев.
ГИБДД настоятельно рекомендует автомобилистам выбирать маршрут через автодорогу Екатеринбург — Серов — Ивдель — Ханты-Мансийск. Автомобилистам, следующим со стороны Югры и Ямала, рекомендуется также следовать по автодороге Ханты-Мансийск — Серов — Екатеринбург.
«Просьба отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и следовать рекомендациям о выборе маршрута на север в объезд федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Будьте внимательны в пути и берегите себя!» — отметили в областной ГИБДД.
Для водителей и пассажиров автотранспорта, оказавшихся в затруднительной ситуации на трассе, в Уватском районе открыто 3 пункта временного размещения — два в Увате в биатлонном центре им. Тихонова (ул. Спортивная 17), районном доме культуры (ул. Ленина 88) и один в школе населенного пункта Демьянское (для тех, кто ехал со стороны Ханты-Мансийска). На данный момент в пунктах временного размещения находятся 126 человек.
Сотрудники ГИБДД Тюменской, Свердловской, Курганской, Омской областей и Ханты-Мансийского автономного округа на всех постах информируют водителей об ограничении движения. Также Главное управление МЧС России по Тюменской посредством радиосвязи оповещает водителей грузового транспорта о приостановке движения на данном участке автодороги.
На терминалах ОКСИОН в Тюмени, Тобольске и Ишиме размещена информация о сложившейся ситуации на 447 км. автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск.
Всего на ликвидации последствий происшествия задействовано 91 человек, 31 единица спецтехники, из них от МЧС 4 единицы техники и 40 человек личного состава.
Уточнить информацию о ЧП можно по телефону «горячей линии» 8-(3452) 490–286.
Сегодня ночью была вскрыта проезжая часть федеральной трассы для сброса воды с подтопляемого участка. К пяти часам утра уровень воды понизился на полметра. В ФКУ «УралУпрАвтоДор» отмечают, что днем уровень воды снизился уже на 2 метра. Глубина течения в места размыва составляет около 6 метров. В районе 447 километра работают 15 дорожных рабочих, 4 экскаватора (по 2 с каждой стороны), автогрейдер, каток, погрузчик, 2 бульдозера, 20 самосвалов.
Производится прочистка отверстий водопропускных труб. Заготовлены необходимые строительные материалы — грунт, щебень, железобетонные плиты. Установленные ранее плиты смыло интенсивным потоком воды. В настоящее время они уже подняты на поверхность.
Дополнительно уложена труба диаметром 1000 миллиметров, готовится к монтажу труба диаметром 1420 миллиметров. В ближайшее время к месту будут доставлены еще две трубы диаметром 1420 миллиметров. Монтаж труб осложняют высокий уровень воды и быстрое течение.
В настоящее время в ожидании открытия движения на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в районе сел Демьянское, Уват, поселка Туртас, объектов придорожного сервиса с обеих сторон размытого участка автодороги находятся около 700 автомобилей. В большей степени это большегрузные машины.
На 447-м километре ведется строительство разворотных площадок в месте повреждения дороги, для разворота большегрузного транспорта и следования его по объездным путям. Здесь же Тюменским областным дорожно-эксплуатационным предприятием установлен топливозаправщик для бесплатной дозаправки дизельным топливом большегрузных автомобилей, у водителей которых нет возможности дополнительно заправиться для объезда.
Для водителей большегрузного транспорта, следующих рекомендациям объезда места восстановления работ, на посту ДПС Московского тракта под Тюменью будет организована выдача сухих пайков.
В 14 часов дня весь транспорт был выстроен вдоль обочин, проезжая часть освобождена для провоза негабаритного груза: водопропускных труб длиной 12–15 метров из Тобольска.
Автоинспекторы постоянно беседуют с водителями, интересуются их проблемами и помогают их решать. Обстановка на дороге на протяжении от Туртаса до места восстановительных работ нормальная. Так, сегодня на пост полиции «Уватский» утром обратился за медицинской помощью один водитель, в Туртасе на выездной медицинский пункт за помощью обратились около десяти человек, в основном мужчины: с повышенным давлением, за обезболивающими, спазмолитическими и сердечными средствами, один с повышенной температурой. Некоторые люди подходят просто измерить давление.
Прокуратура Уватского района с привлечением органов контроля проверит соблюдение законодательства при содержании и эксплуатации дороги в месте, где произошел размыв грунта.
Сегодня, 22 июля, заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вылетел в Тюмень для контроля аварийных работ на участке размыва трассы Р-404 в направлении на Ханты-Мансийск. Представитель федерального ведомства возглавит дорожный штаб на месте ликвидации подтопления дороги.
Подведомственному Росавтодору ФКУ «Уралуправтодор» и подрядным организациям поставлена задача в максимально короткие сроки создать на месте аварии новую систему водоотведения, а также укрепить дорожную насыпь для безопасного проезда легкового транспорта.
До момента запуска движения на восстановленном участке трассы по распоряжению Росавтодора организована временная паромная переправа для легковых машин от села Демьянское в Тугалово. Паром осуществляет подвоз транспорта на 457 километр трассы Тюмень — Ханты-Мансийск для дальнейшего проезда в сторону Сургута. В течение 22 и 23 июля планируется осуществить переправу 90 автомобилей.