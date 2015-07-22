Стихия не уступает: трассу Тюмень — Ханты-Мансийск закрыли на трое суток

Автоинспекторы постоянно беседуют с водителями, интересуются их проблемами и помогают их решать. Обстановка на дороге на протяжении от Туртаса до места восстановительных работ нормальная. Так, сегодня на пост полиции «Уватский» утром обратился за медицинской помощью один водитель, в Туртасе на выездной медицинский пункт за помощью обратились около десяти человек, в основном мужчины: с повышенным давлением, за обезболивающими, спазмолитическими и сердечными средствами, один с повышенной температурой. Некоторые люди подходят просто измерить давление.