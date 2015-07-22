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Развязка у «Южного»: закрывают еще один участок

22 июля 2015, 10:55
В Тюмени с 23 июля по 14 августа будет закрыт для транспорта участок дороги по улице Мельникайте от улицы Инженерной до дороги с кольцевым движением на пересечении с улицей Широтной.

Как сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области, это связано с проведением работ по переустройству тепловых сетей в рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ставропольская — Мельникайте. Объезд будет осуществляться по улицам Инженерной, Демьяна Бедного, Николая Чаплина.

Добавим, что до сих пор перекрыт участок от улицы Широтной до дома № 135б на улице Мельникайте. По графику, его должны были открыть 20 июля, но работы по переустройству тепловых сетей пока продолжаются. В объезд закрытого участка по-прежнему идут и рейсовые автобусы. О дате открытия и возвращения их к старым схемам движения будет сообщено дополнительно.

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