Развязка у «Южного»: закрывают еще один участок

Как сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области, это связано с проведением работ по переустройству тепловых сетей в рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ставропольская — Мельникайте. Объезд будет осуществляться по улицам Инженерной, Демьяна Бедного, Николая Чаплина.
Добавим, что до сих пор перекрыт участок от улицы Широтной до дома № 135б на улице Мельникайте. По графику, его должны были открыть 20 июля, но работы по переустройству тепловых сетей пока продолжаются. В объезд закрытого участка по-прежнему идут и рейсовые автобусы. О дате открытия и возвращения их к старым схемам движения будет сообщено дополнительно.