Разборка на проезде 9 Мая: кто виноват, кто прав — решит мировой суд

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области пояснили, что произошел бытовой конфликт. О нем в полицию сообщила женщина, по ее звонку на место выехали два экипажа вневедомственной охраны. У обеих сторон конфликта были взяты объяснения, а подъехавшие медики оказали помощь пострадавшему. Поскольку его здоровью не было причинено серьезного вреда, собранные на месте происшествия материалы полицейские передали участковому. Тот, в свою очередь, после проведения необходимой работы направит их в мировой суд.