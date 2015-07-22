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Разборка на проезде 9 Мая: кто виноват, кто прав — решит мировой суд

22 июля 2015, 14:55
В пьяной потасовке у дома, расположенного на проезде 9 Мая в Тюмени, никто серьезно не пострадал. Сейчас материалы, собранные работавшими на месте происшествия полицейскими, переданы участковому, а в том, кто прав и кто виноват, разберутся в мировом суде.
Сюжет
Полиция

Напомним, фотографии и видеозапись с места происшествия выложил в социальной сети очевидец случившегося. По ним сложно было понять, что именно произошло. На записи видно, что девушка в белой футболке кидает что-то из окна в парня, которого полицейские ведут в машину скорой помощи. На фотографиях отчетливо видна лужа крови. На снимках можно рассмотреть, как другого молодого человека усаживают в полицейский автомобиль, а девушку в белом удерживает парень с голым торсом.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области пояснили, что произошел бытовой конфликт. О нем в полицию сообщила женщина, по ее звонку на место выехали два экипажа вневедомственной охраны. У обеих сторон конфликта были взяты объяснения, а подъехавшие медики оказали помощь пострадавшему. Поскольку его здоровью не было причинено серьезного вреда, собранные на месте происшествия материалы полицейские передали участковому. Тот, в свою очередь, после проведения необходимой работы направит их в мировой суд.

#Новости#Полиция#Тюмень#Таня#Происшествия
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