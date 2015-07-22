Полиция ищет горе-грабителя, устроившего переполох в «Колумбе»

Напомним, вечером во вторник, 21 июля, из ТЦ «Колумб» были эвакуированы покупатели и сотрудники. По данным очевидцев, неизвестный ворвался с офис «Сбербанка», расположенный в торговом центре, с пистолетом и, по словам очевидцев, взорвал дымовую шашку. Свидетели произошедшего писали также, что сотрудники банка нажали тревожную кнопку. Разбойник успел скрыться до приезда полиции, но в банке осталась подозрительная сумка. Поскольку не было известно, что в ней находится, из здания на всякий случай вывели людей.
Среди пользователей интернет-портала Nashgorod.ru тоже нашлись очевидцы происшествия.
«Я работаю в ТРЦ „Колумб“ и что-то не заметила дымной шашки. Вообще-то подожженный пакет был. Контролеры зала быстро среагировали, сломав стекло, где были огнетушители, потушили пожар. Пожар и был, наверное, организован, чтобы отвлечь внимание контролеров. После мы с контролером услышали хлопок, который оказался выстрелом. Ребята быстро среагировали. Когда я пошла посмотреть на нападавшего, он стоял в дверях комнаты для обмена денег. Убежал он не из-за кнопки, у него пистолет заклинило», — поделилась своей версией происходившего bea1963.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области рассказали, что попытка неизвестного ограбить банк сорвалась — он так и не успел ничего взять. «Сотрудники полиции приехали вовремя. На месте работали саперы и кинологи с собаками, а также следственно-оперативная группа», — отметили в полиции. Как выяснилось, опасности для граждан не было, в оставленной в банке сумке не было взрывчатых веществ. В настоящее время полицейские принимают меры к установлению личности налетчика и его задержанию.