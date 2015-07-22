Полиция ищет горе-грабителя, устроившего переполох в «Колумбе»

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области рассказали, что попытка неизвестного ограбить банк сорвалась — он так и не успел ничего взять. «Сотрудники полиции приехали вовремя. На месте работали саперы и кинологи с собаками, а также следственно-оперативная группа», — отметили в полиции. Как выяснилось, опасности для граждан не было, в оставленной в банке сумке не было взрывчатых веществ. В настоящее время полицейские принимают меры к установлению личности налетчика и его задержанию.