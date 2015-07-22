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Почти 11 тысяч тюменцев нашли работу через службы занятости

22 июля 2015, 15:37
Центры занятости населения продолжают оказывать тюменцам государственную услугу по профессиональной ориентации. В первом полугодии 2015 года этой услугой воспользовались более 19 тысяч горожан.
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Тюмень

Для того чтобы помочь выбрать оптимальный вид занятости с учетом всех интересов, потребностей и возможностей, а также социально-экономической ситуации, сложившейся на рынке труда, специалисты центров занятости знакомят граждан со спросом и предложением на рынке труда, проводят профессиональные консультации, психодиагностику.

В итоге каждому гражданину выдается заключение с перечнем рекомендуемых видов профессиональной деятельности, а также возможные варианты получения профессионального образования.

В первом полугодии 2015 года органами службы занятости населения государственная услуга по профессиональной ориентации оказана 19,4 тыс. гражданам. Из них: молодежь в возрасте 14–29 лет — 15,8 тыс. человек, учащиеся образовательных организаций — 12,3 тыс. человек, инвалиды — 389 человек, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей — 103 человека. По результатам полученных рекомендаций 10749 граждан трудоустроено, 1597 направлено на профессиональное обучение.

Все услуги по профессиональной ориентации специалистами государственных учреждений службы занятости населения предоставляются бесплатно, сообщают в Центре занятости населения Тюменской области.

Фото: www.bmr-portal.ru

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