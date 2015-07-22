Почти 11 тысяч тюменцев нашли работу через службы занятости

В первом полугодии 2015 года органами службы занятости населения государственная услуга по профессиональной ориентации оказана 19,4 тыс. гражданам. Из них: молодежь в возрасте 14–29 лет — 15,8 тыс. человек, учащиеся образовательных организаций — 12,3 тыс. человек, инвалиды — 389 человек, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей — 103 человека. По результатам полученных рекомендаций 10749 граждан трудоустроено, 1597 направлено на профессиональное обучение.